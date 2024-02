Vini Jr. se destaca, Real Madrid goleia o Girona e dispara no Campeonato Espanhol

o Real Madrid mostrou porque é gigante. O líder do Campeonato Espanhol não tomou conhecimento do Girona, a sensação do torneio, e goleou por 4 a 0 neste sábado, naquela que era considerada uma “final antecipada” em partida válida pela 24ª rodada. Agora o clube merengue soma 61 pontos contra 56 do modesto clube catalão, que mantém-se na vice-liderança, seis pontos à frente do Barcelona, em terceiro.

Logo com 5 minutos de jogo, o torcedor que lotou o Santiago Bernabéu viu Vini Jr. abrir o placar com um golaço de fora da área. O goleiro Gazzaniga até tentou, mas não alcançou o chute do brasileiro. A cena iria se repetir aos 34 minutos, quando Bellingham recebeu ótimo lançamento do camisa 7, driblou o arqueiro e empurrou de pé esquerdo para marcar o 2º gol dos donos da casa.

Apesar da movimentação intensa principalmente no meio campo, o Girona não conseguiu encaixar seu jogo e deu apenas um chute a gol em 45 minutos, enquanto o Real Madrid dominou completamente as ações e amassou o adversário, efetuando oito finalizações no total.

BRASILEIROS PROTAGONIZAM CARNAVAL EM MADRI

Já na segunda etapa, um susto: Bellingham torceu o tornozelo esquerdo e deixou a comissão técnica e a torcida apreensivas, mas conseguiu voltar minutos depois. Foi o suficiente para fazer a dupla funcionar novamente. Aos 8 minutos, Vini Jr. fez linda jogada e passou por dois jogadores, invadindo a área pela esquerda e batendo rasteiro cruzado para defesa de Gazzaniga, que desviou para o meio. Bellingham aproveitou o rebote e chutou firme para marcar o 3º da partida e o seu 16º na competição, tornando-se o artilheiro isolado do Espanhol. Na sequência, pensando nos próximos compromissos, o treinador Carlo Ancelotti decidiu poupar o inglês, que deixou o campo com dores para a entrada de Brahim Díaz.

Pouco depois, aos 14 minutos, Rodrygo carregou a bola desde a linha do meio campo e marcou o 4º, invadindo a área e finalizando forte no canto após roubada de bola de Vini Jr., ampliando a goleada. E, para desespero do torcedor do Girona, o brasileiro Yan Couto cometeu pênalti em cima de Arda Güller, aos 45 minutos. Joselu, que entrou no lugar de Rodrygo, foi para a cobrança e bateu forte, mas a bola acertou a trave, naquele que seria o 5º gol do Real.

Na próxima rodada, no domingo, o Real Madrid visita o Rayo Vallecano, enquanto o Girona enfrenta o Athletic Bilbao fora de casa na segunda-feira. Antes disso, o clube madrilenho disputará a primeira partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o RB Leipzig, na Alemanha, na terça-feira.