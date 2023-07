Vini Jr. perde pênalti e Barça faz 3 a 0 no Real Madrid em amistoso quente nos EUA

O Barcelona derrotou o Real Madrid por 3 a 0, na noite de sábado, no AT&T Stadium, em Dallas, em duelo de pré-temporada válido pela Soccer Champions Tour, nos Estados Unidos. Apesar de amistoso, o clássico foi bem quente, marcado também por um pênalti perdido pelo atacante brasileiro Vinicius Júnior.

Esta foi a terceira partida do Barça na pré-temporada. Antes venceu o Vissel Kobe (2 a 0), do Japão, e perdeu para o Arsenal (5 a 3) . Seu próximo duelo será contra o Milan, em Las Vegas, na terça-feira.

Já o Real, do técnico Carlo Ancelotti, vinha de duas vitórias nos EUA: 3 a 2 sobre o Milan e 2 a 0 contra o Manchester United. Sua próxima partida será na quarta-feira contra a Juventus, em Orlando. O Campeonato Espanhol vai começar em 11 de agosto.

AMISTOSO?

O primeiro tempo não se viu nada de amistoso. Jogadores disputando a bola com vontade excessiva, faltas duras, bolas na trave, pênalti perdido e muitos lances de perigo. Só de cartão amarelo foram distribuídos quatro (três por entradas fortes e um por reclamação). No total foram dados 21 chutes a gol (16 somente do Real).

As duas equipes começaram com praticamente todos seus principais atletas e quem saiu na frente foi o Barcelona. Em jogada ensaiada em cobrança de falta, Dembélé recebeu dentro da área e deu um chute forte cruzado, sem chance para Courtois, aos 15 minutos: 1 a 0.

O gol não reduziu a vontade nem do Barça e nem do Real. Aos 20, o Real teve um pênalti a seu favor, mas Vini Jr. acertou o travessão.

A equipe de Madri ainda teve uma boa chance com Rodrigo em cobrança de falta (Ter Stegen fez uma bela defesa) e o Barça desperdiçou uma nova oportunidade com Dembélé, que recebeu na frente de Courtois, mas parou no goleiro belga.

O nível pesado da partida fez ainda, somente na primeira etapa, três jogadores serem substituídos para evitar piorar lesões. Um deles foi justamente Gündogan, principal reforço do Barcelona nesta janela de transferências europeias.

No intervalo, as duas equipes voltaram sem alterações, mas com muita vontade. A diferença foi que reduziram o número de faltas (e entradas mais duras). Com a entrada de Modric e Kroos, o Real passou a dominar mais o meio-campo e criou mais chances ofensivas.

O técnico Xavi, do Barça, ainda colocou o atacante brasileiro Raphinha na vaga de Dembélé. Aos 40, Kroos saiu jogando errado, a bola sobrou para Lopez, que da entrada da área encheu o pé e ampliou. Aos 46, o Barça ainda encontrou mais um gol. Torres encobriu Courtois e encostou na bola antes dela tocar no chão. Um golaço.