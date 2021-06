Esporte Vindo do Cruzeiro, Guarani apresenta goleiro Lucas França

O Guarani apresentou nesta segunda-feira o goleiro Lucas França, que chegou por empréstimo do Cruzeiro até o final do Campeonato Brasileiro Série B. O jogador de 25 anos destacou a importância da concorrência no elenco e afirmou que está preparado para brigar pela titularidade.

“Em relação a críticas, penso que é preciso olhar o coletivo e não somente o individual. Chego preparado e estarei pronto para ajudar assim que minha chance aparecer. Sei que haverá concorrência e enxergo isso como algo positivo. É bom para todos nos prepararmos bem e darmos o nosso melhor”, comentou.

Lucas França revelou que acompanhou as últimas partidas do Guarani. Segundo ele, o setor defensivo demonstrou consistência, fator fundamental para que o clube alcance os objetivos na temporada. “Acompanhei os três últimos jogos do Guarani, principalmente o setor defensivo. Em dois jogos, a zaga não sofreu gols e isso demonstra consistência. Agora é dar ritmo para todos estarem preparados quando tiverem oportunidade. Estou muito feliz e motivado por vestir essa camisa”, completou.

O goleiro chega ao Brinco de Ouro para disputar vaga com Gabriel Mesquita, atual titular, além de Lucas Cardoso e Jorge, dupla das categorias de base. A contratação de Lucas foi necessária após o goleiro Rafael Martins, até então titular, lesionar a face e precisar passar por procedimento cirúrgico.

O Guarani entra em campo na próxima quarta-feira, às 19h, para enfrentar justamente o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela oitava rodada. Nesta segunda-feira, o time viajou com quatro desfalques, incluindo Lucas França, que não pode enfrentar o clube mineiro. Além de Rafael Martins, Carlão, Eduardo Person e Ian Carlo também estão lesionados.