Villarreal bate Real Madrid e Barcelona pode disparar na liderança do Espanhol

Na briga ponto a ponto pela liderança com o arquirrival Barcelona, o Real Madrid sofreu neste sábado sua primeira derrota após a pausa para a Copa do Mundo. Pela 16ª rodada do Campeonato Espanhol, o time de Carlo Ancelotti visitou o Villarreal no Estadio de la Ceramica e foi derrotado por 2 a 1.

O resultado é péssimo para o time de Madri, que pode ver o Barcelona abrir três pontos de vantagem no topo da tabela no complemento da rodada. No momento, ambos têm 38 pontos. Esta foi apenas a segunda derrota do time merengue no Campeonato Espanhol. Já o Villarreal ganha força com a vitória expressiva e se fortalece na luta pelo G4. No momento, o time é o quinto colocado, com 27 pontos, mesma marca do Atlético de Madrid, que está em terceiro.

Na manhã deste sábado, pouco antes de Villarreal e Real Madrid entrarem em campo, os confrontos das oitavas de final da Copa do Rei foram sorteados e colocaram os dois clubes frente a frente mais uma vez. As eliminatórias serão em partida única a serem realizadas entre 17 e 19 de janeiro. Ambos os times conquistaram a classificação na Copa do Rei na última terça-feira.

O Villarreal começou e terminou muito bem o primeiro tempo. O time da casa finalizou mais e ficou mais com a bola que o Real Madrid. Os comandados de Quique Setién tiveram boa oportunidade de abrir o placar quando Yeremy Pino saiu na cara do gol e tentou driblar Courtois, mas sem sucesso. Depois, o time ainda teve ótima oportunidade em chute de primeira feito por Baena na entrada da área.

Como sempre perigoso, o Real Madrid teve ótima chance de marcar já na reta final do primeiro tempo. Benzema disputou pelo alto e a bola sobrou para Vinícius Júnior finalizar, mas Pepe Reina fez ótima defesa para manter o 0 a 0.

Não demorou para o placar ser aberto no segundo tempo. Logo aos 2 minutos, Mendy vacilou e saiu jogando errado e o Villarreal não desperdiçou. Gerard Moreno passou para Pino fazer 1 a 0.

A resposta do Real Madrid veio rápido. Vini Jr recebeu lançamento na área, ganhou da zaga e a bola sobrou para Benzema finalizar. A defesa salvou em cima da linha, mas o árbitro foi chamado pelo VAR por toque na mão do zagueiro argentino Foyth no início do lance. O pênalti foi marcado e Benzema cobrou deslocando o goleiro para empatar o jogo aos 14 minutos.

Se teve pênalti de um lado, do outro também teve. Praticamente no lance seguinte, David Alaba escorregou na área e tocou com a mão na bola. Com a mesma classe de Benzema na cobrança, Moreno cobrou com maestria para deslocar Courtois e fazer 2 a 1.

Atrás no placar, Ancelotti colocou o brasileiro Rodrygo em campo. Ele recebeu bola enfiada na área, mas não finalizou bem e desperdiçou a oportunidade. Vini Jr. teve outra boa chance já nos minutos finais, mas finalizou por cima da meta de Pepe Reina.

Com 7 minutos de acréscimo, o Real Madrid sonhava com o empate, mas ainda correu riscos de tomar o terceiro gol do adversário. Danjuma bateu firme para defesa de Courtois no último minuto. O time visitante conseguiu um escanteio, até Courtois foi para o ataque e o Villarreal conseguiu sair para o ataque com o gol vazio. Danjuma finalizou de longe, mas não conseguiu acertar o alvo, a bola passou ao lado da meta.

Na próxima quarta-feira, o Real Madrid disputa a semifinal da Supercopa da Espanha contra o Valencia. Pelo Campeonato Espanhol, o atual campeão enfrentará o Athletic Bilbao fora de casa na próxima rodada. O Villarreal terá compromisso contra o Celta de Vigo na próxima sexta-feira pela liga nacional.