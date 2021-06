Esporte Vila Nova vence com gol de Dudu, desencanta e entra no G4 da Série B

O Vila Nova desencantou na Série B do Campeonato Brasileiro, ao vencer o CSA, por 1 a 0, neste sábado à noite, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo foi realizado no Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO). O OBA, estádio em que o Vila manda suas partidas, passa por reforma no gramado.

Dudu foi o autor do gol da primeira vitória do Vila Nova. Os goianos entraram no G4, na quarta colocação com cinco pontos. Já o CSA segue sem vencer, na 18ª colocação, com apenas um ponto.

Dudu salvou o fraco primeiro tempo de Vila Nova e CSA. Após Henan roubar a bola, Dudu recebeu e chegou batendo para abrir o marcador para os goianos aos 12 minutos. Esse foi o único lance de destaque ao longo de toda a etapa inicial.

No segundo tempo, o CSA apareceu aos 8 minutos. Marco Túlio mandou uma bomba, mas Georgemy espalmou. O CSA seguiu em cima e quase ganhou um gol aos 14 minutos. Walisson Maia tentou cortar, mas mandou contra o patrimônio e Georgemy precisou se esticar todo para evitar o gol alagoano. Sem imaginação, os clubes pouco fizeram para mexer no placar.

Na quarta rodada, o Vila Nova visitará o Náutico já na próxima terça-feira, às 19 horas, nos Aflitos, no Recife. No mesmo dia e horário, o CSA receberá o Guarani no Rei Pelé, em Maceió.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 0 CSA

VILA NOVA – Georgemy; Pedro Bambu, Walisson Maia, Renato Silveira e Willian Formiga; Deivid (Arthur Rezende), Dudu (Éder) e Renan Mota (João Pedro); Johnatan Cardoso (Fernandinho), Henan (Pedro Júnior) e Kelvin (Vitor Costa). Técnico: Wagner Lopes.

CSA – Darley; Norberto, Lucão, Matheus Felipe e Kevyn; Geovane (Gabriel Tonini), Gabriel e Nadson (Aylon); Marco Túlio (Iury), Silvinho (Cristovam) e Dellatorre. Técnico: Bruno Pivetti.

GOL – Dudu, aos 12 minutos, do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Fábio Augusto Sá Junior (SE).

CARTÕES AMARELOS Dudu, Deivid e Renato Silveira (VILA NOVA); Marco Túlio e Geovane (CSA).

RENDA e PÚBLICO – Portões fechados.

LOCAL Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO).