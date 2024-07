Esporte Vila Nova vence Avaí com gol no finalzinho e assume liderança da Série B do Brasileiro

O Vila Nova é o novo líder da Série B do Campeonato Brasileiro, pelo menos provisoriamente. Na tarde deste domingo, recebeu e venceu o Avaí, de virada, pelo placar de 2 a 1, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO), em um duelo direto. O gol da vitória foi marcado por Henrique Almeida, de voleio, aos 49 minutos do segundo tempo.

Com o resultado, o Vila Nova completou o seu quinto jogo sem derrota e assumiu a liderança de forma provisória, com 27 pontos. Afinal, o Santos, com 25, ainda joga nesta segunda-feira, em casa e diante do Ituano, podendo retornar à ponta. Já o Avaí vive um jejum de vitórias e segue fora do G-4, agora em quinto, com 23 pontos.

Mesmo jogando fora de casa, o Avaí dominou boa parte do primeiro tempo, criando as principais jogadas ofensivas. Aos 27 minutos, Vagner Love deixou a sua marca e abriu o placar para os visitantes. O camisa 9 recebeu dentro da área, limpou a marcação e bateu cruzado. A bola desviou em Jemmes e complicou a vida do goleiro, que nada pode fazer.

O Avaí ainda teve um pênalti marcado por um suposto toque de mão de Rhuan. Mas após analisar as imagens do VAR, o juiz voltou atrás da decisão de campo e anulou a penalidade. Do outro lado, o Vila Nova não conseguia responder.

Na volta do intervalo, a partida seguiu movimentada e depois de ver o adversário chegar algumas vezes com perigo, o Vila Nova conseguiu empatar o duelo aos 18 minutos. Depois de um cruzamento na área, Elias matou no peito e bateu com estilo, no canto esquerdo de César Augusto. Ele até se esticou, mas não conseguiu evitar o gol.

A partir daí as duas equipes foram para o tudo ou nada, em busca da vitória. A melhor chance dos catarinenses veio em um chute de Garcez, no travessão, aos 26 minutos. O Vila Nova respondeu, aos 30, com Cristiano em um chute de fora da área, que parou em defesa de César.

Depois de tanto tentar, os donos da casa foram agraciados com o gol da vitória aos 49 minutos, já nos acréscimos. Em um contra-ataque rápido pelo lado direito, Alesson cruzou e Henrique Almeida marcou um golaço de voleio.

Os dois times voltam a campo para a disputa da 16.ª rodada da Série B. Na quinta-feira (18), o Vila Nova recebe o Santos, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, às 20h. Já na sexta-feira (19), o Avaí encara o Ceará, na Ressacada, em Florianópolis, às 19h.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 2 X 1 AVAÍ

VILA NOVA – Dênis Júnior; Elias (Marcondes), Quintero, Jemmes e Rhuan; Ralf (Luciano Naninho), Cristiano (João Vitor) e João Lucas (Arilson); Juan Christian (Emerson Urso), Henrique Almeida e Alesson. Técnico: Luizinho Lopes.

AVAÍ – César; Marcos Vinícius, Tiago, Gustavo Vilar (Jonathan Costa) e Mário Sérgio (Natanael); Judson, Willian Maranhão (Ronaldo Henrique), Pedro Castro, Giovanni (Ademilson) e Garcez; Vagner Love (Cassiano). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

GOLS – Vagner Love, aos 27, do primeiro tempo. Elias, aos 18 e Henrique Almeida, aos 49 minutos, do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Gustavo Vilar, Judson e Natanael (Avaí).

ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA – R$ 150.265,00.

PÚBLICO – 7.756 torcedores.

LOCAL – Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).