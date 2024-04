Vila Nova estreia na Série B com vitória ao superar o Guarani em Goiânia

Após ficar muito próximo de conquistar o acesso na temporada passada, o Vila Nova estreou na Série B do Campeonato Brasileiro com a mesma ambição de brigar pelas primeiras posições. Nesta segunda-feira, derrotou o Guarani por 2 a 0, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, conhecido como OBA, em Goiânia.

O vice-campeão do Campeonato Goiano começa com o pé direito, diferentemente do Guarani, que vê a crise aumentar após lutar contra o rebaixamento no Paulistão. E o Vila Nova, enfim, abriu vantagem no retrospecto geral. Eles se enfrentaram em 30 oportunidades, com nove triunfos do time goiano, oito derrotas, além de 13 empates.

O Vila Nova se aproveitou do fator casa para pressionar o Guarani e criar a primeira oportunidade de gol. Aos 10 minutos, Cristiano apareceu livre na entrada da área e jogou rente à trave. O Guarani não demorou para responder. Diogo Mateus recebeu na direita e tentou o cruzamento. A bola sobrou com Airton, que chutou em cima de Ruan Santos.

O Guarani começou a ter mais volume de jogo e ficou muito perto de abrir o placar. Aos 21, após cobrança de escanteio, Rayan aproveitou a sobra dentro da pequena área e chutou, mas a defesa do Vila Nova tirou em cima da linha. O rebote ainda caiu nos pés de Reinaldo, que jogou por cima do gol.

Ao contrário do rival, o Vila Nova não desperdiçou a sua principal chance de gol. Aos 30, Luciano Naninho recebeu de João Victor e chutou mascado. A bola, no entanto, enganou o goleiro Douglas Borges e parou no fundo das redes.

O Guarani sentiu o gol e acabou dando mais espaço ao Vila Nova, que foi ampliar aos 11 do segundo tempo. Alesson fez linda jogada e deixou Júnior Todinho na cara do gol com uma bela assistência. O ex-atacante do time bugrino acertou um bonito chute para fazer 2 a 0.

Após o gol, o jogo ficou extremamente equilibrado e com poucos lances de inspiração. O Vila Nova recuou e diminuiu os espaços do Guarani, que não conseguiu impedir a derrota. Após o apito final, o lateral Heitor ainda foi expulso por reclamação.

Na próxima rodada, o Vila Nova enfrenta o Sport na sexta-feira, às 19h, na Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE). No mesmo dia, às 21h, a Chapecoense visita o Guarani, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA X GUARANI

VILA NOVA – Dênis Júnior; João Vitor (Jemmes), Ruan Santos, Anderson Conceição e Eric; Cristiano, Ralf, Geovane (Bruno Matias) e Luciano Naninho (Emerson Urso); Alesson (Henrique Almeida) e Júnior Todinho (Igor Torres). Técnico: Márcio Fernandes.

GUARANI – Douglas Borges; Diogo Mateus, Rayan, Lucas Adell e Jefferson (Douglas); Camacho, Matheus Bueno e Luan Dias (Rafael Freitas); Reinaldo (Renyer), Airton (Marlon Douglas) e Caio Dantas. Técnico: Claudinei Oliveira.

GOLS – Luciano Naninho, aos 30 minutos do primeiro tempo; Alesson, aos 11 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Anderson Conceição e Geovane (Vila Nova); Luan Dias e Matheus Bueno (Guarani).

CARTÃO VERMELHO – Heitor (Guarani).

ÁRBITRO – Wallas Martins Lopes (MA).

RENDA E PÚBLICO – Não disponíveis.

LOCAL – Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).