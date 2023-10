Vila Nova demite técnico Lisca após quatro jogos; treinador é o 3º a cair durante a Série B

Durou pouco a passagem do técnico Lisca pelo comando do Vila Nova. Com apenas um mês no cargo e quatro jogos disputados, o treinador foi demitido neste sábado pela diretoria do time goiano. A queda vem logo depois do time perder de virada, para o Tombense, por 2 a 1, na última quinta-feira, pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro e praticamente dar adeus na briga pelo acesso.

Contratado no fim de setembro, Lisca comandou o Vila Nova em quatro oportunidades. Sua estreia foi contra a Chapecoense, quando empatou sem gols. Na sequência, um novo empate, desta vez por 1 a 1, contra o Guarani, quando sofreu o gol nos acréscimos.

A primeira vitória veio somente contra o Botafogo-SP, na 32ª rodada, por 3 a 1, dentro de casa. Na última rodada, o time até saiu na frente contra o desesperado Tombense, e veio a sofrer a virada novamente nos acréscimos.

Lisca foi o terceiro treinador do Vila Nova na Série B. O time vinha brigando pelo acesso, chegando até liderar o campeonato com Claudinei Oliveira, mas na primeira oscilação, o treinador acabou demitido. Em seu lugar, Marquinhos Santos foi contratado, mas durou apenas sete jogos no comando da equipe, que acabou se distanciando do G4.

Atualmente o time goiano é o nono colocado, com 51 pontos, a quatro do Juventude, que fecha o G4, com 55 e ainda atua na rodada. Em busca de um novo treinador para a reta final da Série B, o Vila Nova tem compromisso no próximo sábado, quando tem pela frente o clássico contra o Atlético-GO, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA.

EM BAIXA

Lisca não vem tendo bons desempenhos em seus últimos trabalhos. O treinador acabou deixando o Sport com apenas quatro partidas, quando acertou com o Santos, onde durou apenas oito jogos. Depois acabou indo para o Avaí, sendo demitido com apenas sete compromissos.

No retrospecto recente, os únicos clubes em que o técnico Lisca permaneceu por mais jogos foram o América Mineiro, 73, e o Ceará, onde ele ficou por 29 partidas.