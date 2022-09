Vila Nova bate CRB, soma 3ª vitória seguida e se distancia do perigo na Série B

O Vila Nova deu mais um importante passo na luta contra o rebaixamento na Série B, na noite desta quinta-feira, ao vencer o CRB por 1 a 0, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, pela 31ª rodada. Foi o terceiro triunfo seguido dos goianos, que já vinham de resultados positivos contra Guarani (2 a 1) e Brusque (1 a 0). Assim, assumiram o 13º lugar, com 37 pontos, cinco de distância para o CSA (17º) e que ainda entrará em campo no complemento da rodada.

Já o CRB praticamente deu adeus ao sonho de brigar pelo acesso. Os alagoanos estacionaram nos 40 pontos e ficaram em nono lugar – deve perder posições com o restante dos jogos.

O primeiro tempo foi equilibrado e com os dois times indo ao ataque. Logo aos 18 minutos, Kaio Nunes recebeu dentro da área, mas finalizou fraco e nas mãos do goleiro Diogo Silva, desperdiçando boa chance para o Vila Nova. O CRB não ficou atrás e respondeu aos 28 em cabeceio de Wellington Carvalho.

Mesmo fora de casa, o CRB foi mais efetivo com a bola nos pés e voltou a assustar aos 38, quando Anselmo Ramon tocou para Paulinho Moccelin e o atacante, afobado, chutou fraco em cima do goleiro. Após o susto, o Vila também quase abriu o placar aos 41, quando Neto Pessoa chutou rente à trave.

No segundo tempo, o Vila Nova voltou em ritmo mais ofensivo e logo abriu o placar. No primeiro minuto, Wellington Carvalho derrubou Wagner dentro da área e a arbitragem marcou pênalti. Aos três, Neto Pessoa encheu o pé e balançou as redes, sem chances de defesa para o goleiro Diogo Silva.

Em desvantagem, o CRB se expôs mais, assustou em chute de Anselmo Ramon e depois acertou a trave em finalização de Emerson Negueba, aos 15. O Vila Nova sentiu o bom momento dos visitantes e, mesmo retraído, conseguiu ficar com a vantagem no placar.

A reta final do segundo tempo foi bastante agitada. Aos 34, Dentinho arriscou de longe e Diogo Silva espalmou, evitando o gol do Vila Nova. O mesmo Dentinho, aos 43, recebeu o segundo amarelo, foi expulso e por pouco não prejudicou o time goiano, que segurou a vantagem até o apito final.

O Vila Nova volta a campo no dia 30, para enfrentar o Operário, às 19 horas, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa. Já o CRB, no dia 1º de outubro, visitará o Ituano, às 18h30, no Novelli Júnior, em Itu.

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 0 CRB

VILA NOVA – Tony; Alex Silva, Rafael Donato, Matheus Mancini (Alisson Cassiano) e Willian Formiga; Jean (Ralf), Sousa e Wagner (Arthur Rezende); Dentinho, Neto Pessoa e Kaio Nunes (Hugo Cabral). Técnico: Allan Aal.

CRB – Diogo Silva; Raul Prata (Reginaldo), Gum, Wellington Carvalho e Guilherme Romão; Claudinei (Bruninho), Juninho Valoura e Rafael Longuine; Emerson Negueba (Fabinho), Anselmo Ramon (Gabriel Conceição) e Paulinho Moccelin (Richard). Técnico: Daniel Paulista.

GOL – Neto Pessoa, aos 3 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Wagner do Nascimento Magalhães (RJ).

CARTÕES AMARELOS – Wagner (Vila Nova); Claudinei e Juninho Valoura (CRB).

CARTÃO VERMELHO – Dentinho (Vila Nova).

PÚBLICO – 6.286 total (6.129 pagantes).

RENDA – R$ 49.050,00.

LOCAL – Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).