Esporte Vidal volta a ‘cavar’ vaga no Flamengo e mostra mulher com a camisa do clube

O volante Arturo Vidal ainda não sabe por qual time irá jogar na próxima temporada, mas se depender somente dele a escolha seria o Flamengo. O jogador chileno voltou a “cavar” uma vaga na equipe carioca nesta segunda-feira, quando compartilhou um vídeo tomando sol ao lado da esposa, que usava uma camisa do time rubro-negro com o nome do marido no verso.

Esta não é a primeira vez que Vidal, um dos principais jogadores da seleção chilena bicampeã da Copa América, demonstra publicamente o interesse de atuar no Flamengo. Anteriormente, ele já foi flagrado posando com o uniforme do rival – o que lhe rendeu uma multa na Inter de Milão, seu atual clube.

O jogador teria inclusive começado a procurar casas no Rio de Janeiro e autorizado um intermediário a entrar em contato com a diretoria rubro-negra para avaliar a possibilidade de negócio. Porém, um dos entraves poderia ser o alto salário do atleta, com vencimentos de R$ 1,5 milhão mensais, algo semelhante ao que é pago a Gabigol, camisa 9 e ídolo do clube. Porém, o Flamengo estaria interessado no negócio.

Segundo o jornal chileno La Tercera, o Flamengo já traça um plano para contar com a estrela na janela do meio do ano. De acordo com a publicação, a oferta salarial estaria na casa dos 5 milhões de dólares por ano (cerca de R$ 24 milhões), algo em torno de R$ 2 milhões mensais. O contrato teria duração de duas temporadas, com opção de renovação automática por mais um ano. No entanto, o Fla não seria o único clube interessado. Uma proposta do Al Rayyan, do Catar, e o Colo-Colo estariam na briga pelo volante.

Aos 34 anos, Vidal tem contrato até o meio de 2023 com a Inter, mas o acordo possui uma cláusula permitindo que vínculo seja rescindido no fim da atual temporada, em junho, mediante caso a Inter pague 4 milhões de euros (R$ 20 milhões) ao volante.

Vidal foi revelado pelo Colo-Colo chegou à Europa na temporada 2007/08. Desde então, teve passagens pelo Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern de Munique e Barcelona, até vestir as cores da Inter de Milão a partir da temporada 2020/21. Pela seleção chilena, conquistou a Copa América de 2015 e 2016.