Vidal passa por cirurgia no joelho no Chile e pode não defender mais o Athletico-PR

A passagem do volante Arturo Vidal pelo Athletico-PR pode ter se encerrado com a pausa da Data Fifa para a disputa das Eliminatórias Sul-Americana. O jogador sofreu grave lesão no joelho em jogo contra a Colômbia, passou por cirurgia, e só retorna aos gramados em 2024. Com contrato até dezembro, pode se despedir do Brasil.

“O meio-campista Arturo Vidal sofreu uma lesão no joelho direito, na última terça-feira (12), durante a partida do Chile diante da Colômbia. Após avaliação por exames de imagem, foi identificada uma lesão meniscal, com necessidade de abordagem cirúrgica de urgência para desbloquear o joelho. O procedimento foi realizado nesta quarta-feira, em Santiago, no Chile, pela equipe médica da seleção Chilena, com acompanhamento do Departamento Médico do Athletico Paranaense”, informou o clube.

O Athletico revelou que toda a recuperação terá supervisão do Departamento Médico do clube, mesmo com o jogador no Chile. Uma possível rescisão ou até mesmo ampliação do acordo, só serão discutidas após o jogador deixar o hospital.

Aos 36 anos, Vidal jamais escondeu sua vontade de conquistar um título no Brasil. Após passagem frustrada pelo Flamengo, ele escolheu Curitiba para tentar concluir seu sonho. Nos planos, ainda há a vontade de encerrar a carreira em seu país. Ele mostrou-se confiante em plena recuperação e agradeceu o apoio dos torcedores após a cirurgia.

“Primeiro de tudo, quero agradecer a imensa quantidade de mensagens de apoio que recebi. Quero dizer que me levantarei com mais força do que nunca”, escreveu em seu Instagram. “Me levantei mil vezes antes e hoje não será um a exceção, com apoio meus seres queridos e de todos vocês. O mais breve possível, estarei onde mais gosto de estar, em um campo de futebol desfrutando de toda minha carreira. Obrigado e nos vemos logo.”