Esporte Vidal é confirmado no Flamengo para final da Copa do Brasil com o Corinthians

O Flamengo já está definido para o segundo jogo da decisão da Copa do Brasil e vai contar com a experiência de Arturo Vidal no duelo desta quarta, diante do Corinthians, no Rio. No treino desta manhã, no Ninho do Urubu, o técnico Dorival Júnior optou pela escalação do jogador chileno para a vaga de João Gomes, que cumpre suspensão por conta do terceiro cartão amarelo.

Assim, o chamado time das Copas vai ter o meio-campo formado por Thiago Maia e Vidal como volantes e Everton Ribeiro e Arrascaeta encarregados da armação. Na frente, Gabigol segue na função de atuar pelos lados do campo com Pedro jogando como referência na área.

O setor defensivo também está definido e não vai ter surpresas em relação ao primeiro confronto realizado na última quarta-feira, no empate sem gols na Neo Química Arena. Além do goleiro Santos, o treinador vai contar com Rodinei e Filipe Luís pelas laterais. David Luiz e Léo Pereira compõem a zaga.

Na atividade, o técnico rubro-negro fez ajustes de posicionamento e também um trabalho técnico e de finalização com o time titular.

Para a partida desta quarta, todos os ingressos já estão esgotados e a expectativa é para um público superior a 65 mil pessoas. O Corinthians vai contar com o apoio de 3.800 torcedores para a partida no Maracanã.