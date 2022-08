Vicente Luque e Thiago Marreta vão a nocaute em noite de UFC Fight Night

Em noite de combate pelo UFC Fight Night, em Las Vegas, dois brasileiros entraram em ação na madrugada deste domingo, mas acabaram derrotados. O meio-médio Vicente Luque caiu diante de Geoff Neal enquanto, na luta principal, o meio-pesado Thiago Marreta acabou nocauteado por Jamahal Hill.

Ainda sem conquistas de cinturão na carreira, os brasileiros buscavam a vitória para se aproximar de uma disputa de título de suas respectivas categorias. Mas não foi o que aconteceu. Vicente Luque caiu aos 2min01s do terceiro round em um combate que teve o domínio de Neal. A derrota (segunda seguida) marcou o primeiro nocaute de Luque no MMA.

Na luta envolvendo Thiago Marreta e Jamahal Hill, o brasileiro teve momentos de superioridade, apresentou melhor performance no primeiro e terceiro rounds, mas oscilou no segundo. No quarto assalto, em meio à trocação de golpes, ele acabou nocauteado aos 2min31s.

O resultado marca o quinto revés de Marreta nas últimas seis lutas que fez na companhia. Já o seu algoz emendou o terceiro triunfo seguido.

Aos 38 anos, Thiago é um dos grandes personagens do MMA nacional e está no UFC desde 2013. No confronto com Hill, ele apostou nos chutes nas pernas e evitou se expor no início. No segundo round, o brasileiro passou a buscar mais a queda. Com essa estratégia, o rival encaixou alguns golpes e a luta ganhou mais intensidade.

No terceiro assalto, a linha de ação de Thiago foi buscar a definição no início. Hill, porém, se defendeu bem apesar do ímpeto do brasileiro. O duelo franco foi a tônica da quarta etapa e os dois lutadores tiveram boas sequências. O americano, no entanto, acertou golpes de curta distância e acabou mandando seu rival para o chão.

Já na luta de Vicente Luque, o domínio de Geoff Neal foi amplo e ele comandou a maior parte do combate, principalmente no primeiro e terceiro rounds. Com contragolpes precisos, o americano acertou um direto de esquerda e cresceu no octógono. No minuto final do primeiro assalto, Neal castigou o brasileiro dando uma mostra de sua superioridade.

A reação na etapa seguinte mostrou um combate de alternâncias. No terceiro round, porém, o brasileiro não resistiu ao ritmo de seu oponente e acabou indo ao chão.