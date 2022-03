Vice-presidente jurídico do Rio Branco quer reunião para saber de patrocínio

O vice-presidente jurídico do Rio Branco, Claudio Bonaldo, afirmou nesta segunda-feira que acompanha com atenção a situação envolvendo a troca de comando na empresa Accell Solutions, com sede em Americana, e vai pedir uma reunião nos próximos dias, a fim de falar sobre o andamento do acordo de patrocínio master que foi fechado para a disputa do Campeonato Paulista Sub-23 Segunda Divisão, a Bezinha, que começa no final do mês de abril.

A Accell, multinacional especializada em produção e fornecimento de medidores de água, gás e energia, teve nesta segunda a saída de seu CEO (Chief Executive Officer, ou diretor executivo), Henrique Costa, que é membro-conselheiro da holding InverGroup, que englobava a empresa até então.

Claudio Bonaldo quer informações sobre situação de acordo com a empresa – Foto: Rodrigo Alonso / O Liberal

Por meio do InverGroup, Costa foi o responsável pelo acordo de patrocínio entre as partes.

“A Accell seria uma patrocinadora do Rio Branco, agora, sinceramente, não sei te falar como vai ficar a situação desse patrocínio a partir desse momento, com essas questões”, comentou Claudio.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“A empresa ia ser patrocinadora do Rio Branco. Agora, se eles viriam como Accell ou Invergoup, aí é indiferente para nós. Até então, a gente espera que seja patrocinadora do clube. Inclusive, a gente está com reforma no alojamento e é o próprio InverGroup que está realizando essa reforma”, completou.

Além do patrocínio, o Tigre negociava com o InverGroup para a gestão do futebol, por meio do comando da SAF (Sociedade Anônima de Futebol), que está sendo criada por uma comissão de advogados, da qual o próprio Claudio faz parte, conforme noticiou o LIBERAL em sua edição do último sábado, dia 12.

Séries, filmes, games, quadrinhos: conheça o Estúdio 52.

No entanto, apesar da negociação e até mesmo da realização de reuniões com o InverGroup, dirigentes e conselheiros do clube, qualquer acordo para gestão ainda deveria passar pela aprovação do Conselho Deliberativo do Tigre, o que ainda não ocorreu.

Segundo o vice jurídico, a criação da SAF não será interrompida por qualquer problema externo relacionado à holding, já que ainda não há nenhum vínculo com a mesma, mas a diretoria deve solicitar uma reunião em breve, a fim de verificar em que ponto estão as negociações e o que muda após o ocorrido.

Fãs de literatura têm espaço reservado no LIBERAL

“A gente precisa se inteirar realmente do que está acontecendo e aí marcar sim uma reunião, para tentar apurar o que vai acontecer daqui para a frente, em relação a esse patrocínio. A SAF vai ser criada, independentemente se vier o InverGroup ou não. Agora, nós precisamos realmente saber o que está acontecendo”, explicou.

Nesta terça-feira (15), a assessoria de comunicação do InverGroup entrou em contato com a reportagem e afirmou que nos próximos dias a holding deve ter atualizações sobre a situação de suas parcerias.

A nota diz também que “no momento, o grupo está passando por algumas reestruturações internas”, explicando ainda que, caso haja alguma atualização sobre o assunto, a mesma será divulgada.