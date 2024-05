Esporte Vice-líder do ranking, Sinner sente lesão no quadril e desiste do Masters 1000 de Madri

Vice-líder do ranking mundial e cabeça de chave número 1, o italiano Jannik Sinner anunciou nesta quarta-feira que desistiu de continuar na disputa do Masters 1000 de Madri devido a uma lesão no quadril.

“Muito triste por ter que desistir do meu próximo jogo aqui em Madrid”, escreveu o italiano nas redes sociais. “Meu quadril tem me incomodado esta semana e aos poucos está ficando mais dolorido. Seguindo o conselho dos médicos, decidimos que é melhor não jogar mais e piorar.”

Sinner derrotou o russo Karen Khachanov, 17º do mundo, nas oitavas de final e enfrentaria o canadense Felix Auger-Aliassime nesta quinta-feira. O italiano de 22 anos, em sua terceira aparição na capital espanhola, tem o melhor desempenho da temporada até agora com 28 vitórias e 2 derrotas. Ele foi campeão do Aberto da Austrália, do Masters 1000 em Miami e do Torneio de Roterdã, na Holanda.

Auger-Aliassime avança para sua primeira semifinal de Masters 1000 desde o torneio de Paris em 2022. O canadense enfrentará o vencedor do duelo entre o russo Daniil Medvedev, quarto do mundo, e o checo Jiri Lehecka, 31º do ranking por uma vaga na final.

Medvedev é agora o tenista mais bem ranqueado entre os que ainda disputam o titulo, e Lehecka foi o responsável pela eliminação do ídolo local Rafael Nadal nas oitavas de final.