Veteranos resolvem, Barcelona vence e pontua pela 1ª vez na Liga dos Campeões

20 out 2021 às 15:46 • Última atualização 20 out 2021 às 18:28

Com atuação decisiva dos seus veteranos, o Barcelona enfim somou seus primeiros pontos nesta Liga dos Campeões. No Camp Nou, o time espanhol venceu o Dínamo de Kiev por 1 a 0, nesta quarta-feira, e se manteve vivo no Grupo E. O zagueiro Piqué, autor do gol, e o volante Busquets foram os principais jogadores do Barça.

Vindo de duas derrotas por 3 a 0, o time catalão chegou aos três pontos e ocupa o terceiro lugar da chave, atrás do Benfica (4) e do líder Bayern de Munique (6). Portugueses e alemães se enfrentam ainda nesta quarta. O Barça tenta evitar uma queda precoce, ainda na fase de grupos da Liga dos Campeões, o que não acontece há 20 anos.

Em momento difícil na temporada, o time espanhol esboça reação, agora com duas vitórias seguidas, a última pelo Campeonato Espanhol, no fim de semana. Nesta competição, é apenas o sétimo colocado, com um jogo a menos que a líder Real Sociedad. No domingo, o Barça faz o clássico com o Real Madrid no Camp Nou.

Apesar das boas atuações de Philippe Coutinho e Ansu Fati na última rodada do Espanhol, o técnico Ronald Koeman optou nesta quarta por deixar a dupla no banco de reservas no primeiro tempo. Não por acaso, o Barça fez uma apresentação incomum nos primeiros 45 minutos ao apostar no velho e batido “chuveirinho”.

Foram seguidos cruzamentos na área, estratégia criticada no futebol brasileiro, por expor certa pobreza de recursos dos times. A primeira boa chance veio de lance mais elaborada, numa troca de passes que culminou em finalização de De Jong, aos 20. O goleiro George Buschan fez linda defesa

Outra boa oportunidade também não veio do chuveirinho. Aos 35, o lateral Dest recebeu livre dentro da área, pela direita, mas mandou em cima do goleiro. No mesmo minuto, a estratégia enfim deu resultado. Alba levantou na área, Piqué surgiu por trás dos zagueiros, na segunda trave, e escorou para as redes.

Para o segundo tempo, o treinador do Barcelona colocou Coutinho e Fati em campo. E o segundo quase balançou as redes aos 8. Após pressionar o goleiro, pegou a sobra de costas e tentou de puxeta. Mandou para fora e ouviu as reclamações do capitão Busquets, que estava logo a sua frente, livre dentro da área.

Preocupado com o placar arriscado, Koeman mandou Agüero a campo aos 30 minutos. Era o segundo jogo do argentino com a camisa da equipe espanhola. Mas, sem ritmo de jogo, teve dificuldade para se entrosar com Coutinho e Fati. O placar acabou refletindo o domínio frágil do Barcelona em campo.

SALZBURG VENCE E LIDERA – Em outro jogo realizado mais cedo, o Salzburg derrotou o Wolfsburg por 3 a 1, na Áustria. Adeyemi e Okafor, duas vezes, marcaram os gols dos anfitriões, que lideram o Grupo G, com sete pontos. Nmecha balançou as redes para a equipe alemã, que figura em terceiro na chave, com dois pontos, ainda sem vencer. Pelo mesmo grupo, Lille e Sevilla se enfrentam ainda nesta quarta.