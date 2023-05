Verstappen volta a ditar ritmo e domina terceiro treino livre do GP de Miami

O terceiro treino livre para o Grande Prêmio de Miami, disputado neste sábado, não apresentou surpresas. Max Verstappen até sofreu alguma pressão no final, mas confirmou o bom momento de sua Red Bull e terminou a sessão com o melhor tempo fazendo a marca de 1min27seg535. O ferrarista Charles Leclerc (1min27s941) e Sérgio Pérez (1min28s050), companheiro de equipe do holandês, terminaram em segundo e terceiro respectivamente.

Verstappen assumiu os melhores tempos desde o início da sessão e, mesmo com a sombra de Leclerc, esteve sempre com a melhor marca nas tomadas. Quando Carlos Sainz, da Ferrari, tentou roubar a primeira colocação, Verstappen aumentou o ritmo e conseguiu ampliar ainda mais a vantagem para seus concorrentes.

Sem chance de brigar pelo melhor tempo, a disputa passou a ser pelo segundo lugar. Sem conseguir melhorar o rendimento do seu carro, Sainz perdeu espaço ainda para Leclerc que ficou atrás de Verstappen e Sérgio Pérez.

A Aston Martin também mostrou evolução no treino e chegou a rodar no nível da RBR, mas acabou ofuscada pela Alpine. Ao final das tomadas de tempo, a equipe francesa conseguiu colocar seus dois pilotos na terceira fila.

Esteban Ocon ficou com o quinto melhor tempo, seguido de Pierre Gasly. Aston Martin usou o treino livre a fim de fazer os ajustes para a corrida. Apesar do 12º lugar, Fernando Alonso deve ser bem mais competitivo no treino que vai definir o grid de largada neste sábado. O heptacampeão Lewis Hamilton fez apenas o 13º tempo e espera, no classificatório, um melhor rendimento do seu carro para tentar largar nas primeiras filas.