Verstappen vence corrida sprint e garante pole no GP da Áustria

Depois de ficar na segunda fila nos treinos livres desta manhã, o holandês Max Verstappen mostrou a sua perícia nas pistas para desbancar a dupla ferrarista e obter a pole position do GP da Áustria, que será disputado neste domingo. O monegasco Charles Leclerc ficou com o segundo melhor tempo e sai ao lado do piloto da Red Bull.Líder da temporada, o landês gaturou oito pontos.

O grid que projetava uma briga uma briga particular entre a Ferrari e a RBR teve ainda o espanhol Carlos Sainz na terceira posição. A surpresa ficou por conta do quarto colocado: o inglês George Russel, da Mercedes. Lewis Hamilton seu companheiro de equipe,ficou com o oitavo melhor tempo.

A sprint race, corrida curta que definiu o grid de largada para a prova oficial, mostrou um Max Verstappen que soube criar uma vantagem e administrar o primeiro lugar. A disputa maior ficou na luta pelo segundo lugar, quando Charles Leclerc e Carlos Sainz se alternaram com o melhor tempo para o segundo posto.

Com problemas na largada Fernando Alonso foi para os boxes, assim como Guanyu Zhou. Pierre Gasly se envolveu em acidente com Hamilton, rodou e vai largar no fim do grid. Sem força para brigar com Verstappen e as duas Ferrari, George Russel larga em quinto. Esteban Ocon ficou em sexto seguido de Kevin Magnussen

Lewis Hamilton larga em oitavo. Na sprint race, ele travou um duelo à parte com Mick Schumacher, que ficou em nono. Valtteri Bottas fecha a lista dos dez primeiros colocados.

Na 11º volta, Sebastian Vettel foi parar na brita depois de ser tocado pela Williams de Alex Albon, o que forçou a bandeira amarela. Ele larga no final do grid ao lado de Fernando Alonso, que teve problemas mecânicos Ants da volta de aqueciemtno e teve o carro da Alpine retirado para os boxes nem largou.

Spielberg foi o segundo circuito em 2022 a ter uma corrida classificatória. A outra ocasião foi em Ímola e também teve vitória de Max Verstappen. O GP de São Paulo vai ser a terceira corrida a ter esse formato.

Para treino classificatório

Confira o grid de largada para o GP da Inglaterra:

1.º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min09s650

2.º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min09s295

3.º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), em 1min09s230

4.º – George Russell (ING/Mercedes), em 1min09s588

5.º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1min09s599

6.º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min10s935

7.º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), em 1min05s753

8.º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min10s435

9.º – Mick Schumacher (ALE/Haas), em 1min10s854

10.º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo),em 1min10s777

11.º – Lando Norris (ING/McLaren), em 1min10s682

12.º – Daniel Ricciardo (AUS/McLaren), em 1min10s927

13.º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min10s720

14.º – Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), em 1min10s902

15.º – Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri), em 1min11s505

——————————————————–

16.º – Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min10s787

17.º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), em 1min11a175

18.º – Nicholas Latifi (CAN/Williams), em 1min12s386

19.º – Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin)

20.º – Fernando Alonso (ESP/Alpine)