Verstappen torce por chuva na Hungria: ‘Será difícil bater a Ferrari no seco’

A previsão de chuva para o final de semana de Mogyorod, sede do GP da Hungria de Fórmula 1, foi recebida com animação por Max Verstappen. Apesar de existir a possibilidade de que os treinos de sábado sejam adiados caso a chuva seja muito forte, o piloto da Red Bull, líder do Mundial de Pilotos, disse acreditar que terá poucas chances de superar a Ferrari se a pista do Circuito de Hungaroring estiver seca.

“Acho que a Ferrari está um pouco à nossa frente”, afirmou. “Acho que será difícil para nós superar isso. Mas acho que, da noite para o dia, vamos tentar diminuir a diferença o máximo que pudermos e ver também o que o clima nos trará. Acho que na pista seca não podemos competir de igual para igual. Então, talvez na chuva possamos quem sabe?”, concluiu.

Durante os treinos livres desta sexta-feira, Verstappen fez o segundo melhor tempo na primeira sessão, mas foi apenas o quarto na segunda, que teve o ferrarista Charles Leclerc, seu rival na briga pelo título, como o mais rápido. Ao avaliar o desempenho, o holandês destacou a necessidade de melhorar alguns aspectos.

“Os treinos foram um pouco complicados, como esperado por aqui. Estou apenas tentando encontrar um equilíbrio entre a alta e a baixa velocidade na pista. Às vezes funciona um pouco melhor, e às vezes fica um pouco mais complicado, então há um pouco mais de trabalho a fazer”, avaliou.

Companheiro de Verstappen na Red Bull e terceiro colocado do Mundial de Pilotos, o mexicano Sergio Pérez fez o sexto e o nono tempos nas sessões desta sexta, mas mostrou confiança em mudar a situação, também contando com a chuva. “Acho que é definitivamente muito rápida. Espero um pouco de chuva para que as coisas possam ser um pouco mais confusas. Espero que possamos estar lá em cima”, opinou.

Caso a chuva não atrapalhe, os pilotos voltam à pista às 8 horas (horário de Brasília) deste sábado para o terceiro e último treino livre. O grid de largada será definido às 11h. E, no domingo, a largada está marcada para as 10 horas.