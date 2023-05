Verstappen supera Ferrari, baixa tempo e lidera 2º treino livre do GP de Mônaco de F-1

Após ser ofuscado no primeiro treino livre do GP de Mônaco de Fórmula 1, Max Verstappen mostrou a força de sua Red Bull na segunda sessão realizada no tradicional circuito de rua de Montecarlo. O piloto holandês, líder do campeonato, desbancou os carros da Ferrari e foi o mais veloz desta sexta-feira.

Verstappen baixou em quase um segundo o melhor tempo da primeira sessão, liderada pelo espanhol Carlos Sainz Jr. O atual bicampeão da F-1 anotou 1min12s462, contra 1min13s372 do piloto da Ferrari, no início do dia. Neste segundo treino, o espanhol foi o terceiro mais veloz, com 1min12s569, atrás do companheiro de equipe, o local Charles Leclerc, com 1min12s527.

Companheiro de Verstappen, o mexicano Sergio Pérez foi o sétimo colocado, o que veio a destacar a boa performance do holandês no segundo treino. Afinal, a Red Bull chegou a Montecarlo com baixas expectativas, uma vez que seu carro, historicamente, não costuma ir tão bem neste circuito, em comparação as demais etapas do calendário.

A Mercedes também decepcionou os fãs. A equipe apresentou atualizações em seu carro em Mônaco, assim como outros times. Chegou a emplacar Lewis Hamilton entre os três mais velozes do primeiro treino. Mas foi mal na segunda sessão. O inglês foi apenas o sexto colocado na atividade seguinte. E seu companheiro de equipe, o compatriota George Russel não passou do 12º posto.

Mais uma vez, uma bandeira vermelha atrapalhou o treino. No início do dia, a interrupção causou o fim precoce da sessão, quando faltavam três minutos para o fim. Desta vez, a paralisação durou apenas cinco minutos, a 16 do fim do treino. Sainz foi o pivô da parada inesperada da atividade.

O piloto da Ferrari saiu mais cedo do traçado ao acertar o muro de proteção na curva da Piscina, quebrou a barra do pneu dianteiro direito, subiu na zebra e perdeu o controle do carro, que parou em outra proteção do circuito.

Outros destaques da sessão foram o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), quarto mais rápido do treino e do dia, e o britânico Lando Norris, dono do quinto posto, com sua McLaren.

Os pilotos voltam para a pista às 7h30 (de Brasília) deste sábado para o terceiro treino livre. No sábado, a sessão classificatória está agendada para as 11h. E, no domingo, a largada será às 10h.

Confira o resultado final do segundo treino livre em Mônaco:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min12s462

2º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min12s527

3º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min12s569

4º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min12s682

5º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min12s906

6º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min12s960

7º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min12s991

8º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min13s050

9º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min13s089

10º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min13s162

11º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min13s185

12º – George Russell (ING/Mercedes), 1min13s191

13º – Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 1min13s354

14º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min13s457

15º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min13s520

16º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min13s641

17º – Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri), 1min13s663

18º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min13s673

19º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min14s217

20º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min14s238