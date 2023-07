Verstappen supera chuva e vence corrida sprint no GP da Bélgica; Piastri consegue pódio

A forte chuva no Circuito de Spa-Francorchamps e o atraso para o início da corrida curta do GP da Bélgica não foram capazes de atrapalhar o foco nem o domínio do líder do campeonato. Max Verstappen venceu sua segunda corrida sprint da temporada neste sábado, continua abrindo vantagem na liderança e chega embalado para a corrida completa deste domingo. Oscar Piastri, aos 22 anos, chegou a liderar a corrida e terminou em segundo. Pierre Gasly surpreendeu e completou o pódio, cruzando a chegada em terceiro.

O holandês da Red Bull anotou tempo de 24min58s433 na terceira edição da corrida sprint antes das férias da Fórmula 1 e viu mais uma vez a bandeira quadriculada da prova curta, pela quinta vez em sua carreira. Mesmo com o resultado favorável na sprint, Verstappen largará em sexto lugar na corrida principal deste domingo.

Os treinos para a corrida sprint já haviam sofrido com as chuvas e sido atrasados. A corrida teve atraso de 1h20. Com condições desfavoráveis, a FIA optou por suspender o procedimento de largada e foi feita uma apresentação atrás do safety car, com todos os pilotos com pneus de chuva forte. Após quatro voltas de apresentação, os carros partiram para 12 voltas de corrida.

Lewis Hamilton terminou na quarta colocação, mas caiu para sétimo com a punição. Carlos Sainz assumiu a P4, seguido por Charles Leclerc e Lando Norris. Com Hamilton em sétimo, o outro piloto da Mercedes, George Russell, também pontuou, em oitavo. A zona de classificação na corrida sprint vai apenas até o oitavo colocado.

“Foi uma decisão mais segura, então não me importei de seguir fora dos boxes. Perdemos uma posição, mas sabíamos que éramos velozes. Estávamos voando quando colocamos os intermediários. Precisarei ultrapassar alguns carros (na corrida principal) e o maior risco é a primeira volta, na curva 1. Desde que fiquemos fora de perigo, ficaremos bem”, afirmou Verstappen após a vitória.

Fernando Alonso deslizou na pista e parou nas barreiras logo na quarta volta, abandonando a corrida. Após o safety car, Lewis Hamilton e Sergio Perez travaram uma batalha que terminou com o mexicano fora da pista. A disputa rendeu uma penalização de cinco segundos para o britânico, por causar uma colisão com o carro da Red Bull.

Fora do top 10 do grid de largada da corrida principal, Gasly foi a grande surpresa da sprint, chegando em segundo. Este foi o primeiro pódio de Piastri na Fórmula 1, ainda que não conte para as estatísticas. O piloto australiano disse estar muito feliz, mas celebrou de forma contida após o resultado. Ele terá a chance de conseguir um pódio para valer neste domingo no GP da Bélgica, que tem largada prevista para às 10h.

Confira o resultado da corrida sprint do GP da Bélgica:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull)

2º – Oscar Piastri (AUS/McLaren)

3º – Pierre Gasly (FRA/Alpine)

4º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari)

5º – Charles Leclerc (MON/Ferrari)

6º – Lando Norris (ING/McLaren)

7º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes)

8º – George Russell (ING/Mercedes)

9º – Esteban Ocon (FRA/Alpine)

10º – Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri)

11º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin)

12º – Alexander Albon (TAI/Williams)

13º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo)

14º – Kevin Magnussen (DIN/Haas)

15º – Guanyu Zhou (CHI/Alfa Romeo)

16º – Logan Sargeant (EUA/Williams)

17º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas)

18º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri)

Abandonaram – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin) e Sergio Pérez (MEX/Red Bull)