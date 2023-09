Verstappen revela surpresa com 10ª vitória consecutiva na F-1; Pérez comemora 2º lugar

Max Verstappen está fazendo uma temporada espetacular na Fórmula 1 e continua quebrando recordes. Neste domingo, chegou a dez vitórias consecutivas ao vencer o Grande Prêmio da Itália e praticamente confirmou o tricampeonato mundial de pilotos. O holandês confessou estar surpreso com sua sequência de triunfos na categoria, superando Sebastian Vettel, com nove vitórias seguidas.

“Nunca acreditei que fosse possível, mas tivemos de trabalhar para conseguir vencer hoje, o que deixou tudo ainda mais divertido”, disse Verstappen, que mostrou muita paciência ao ultrapassar Carlos Sainz Jr., da Ferrari.

“Tivemos um bom ritmo, mas eles (Ferrari) tinham muita velocidade final, então foi difícil de conseguir a aproximação e tentar a manobra na curva 1, portanto tive de forçá-lo ao erro. Felizmente, isso aconteceu em algum ponto em que ele travou as rodas. Tentei ser paciente, então só tive de escolher meu momento”, afirmou.

Além de Verstappen, Sérgio Perez, seu companheiro de Red Bull, mostrou um ritmo forte neste domingo e conseguiu sair do quinto lugar para terminar o GP de Monza em segundo lugar. O mexicano não escondeu a comemoração com a dobradiça da escuderia austríaca.

“Foi o máximo que poderíamos ter alcançado hoje, foi muito difícil ultrapassar, muito mais do que pensávamos. Foi realmente insano, tive de usar meus pneus de forma muito agressiva para superar Charles (Leclerc) e depois Carlos (Sainz). Realmente pensei, especialmente no início, que não daria para chegar nessa posição. No final, conseguimos superar os dois”, disse Pérez.

Com a vitória neste domingo, a 12ª na temporada, Max Verstappen chegou aos 364 pontos, contra 219 de Sergio Pérez. Fernando Alonso é o terceiro, com 170, à frente de Lewis Hamilton, com 164.

Os pilotos voltam às pistas no final de semana do dia 17 de setembro (domingo) para a disputa do Grande Prêmio de Cingapura, que será realizado no circuito urbano de Marina Bay.