Verstappen reage, supera dupla da Mercedes e lidera 3º treino livre em Portugal

Depois de ver a Mercedes liderar as duas primeiras atividades em Portimão, Max Verstappen reagiu e fechou o terceiro treino livre para o GP de Portugal na liderança. O holandês da Red Bull registrou 1min18s489, melhor tempo do fim de semana até agora, e desbancou Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, que terminaram logo atrás no Autódromo Internacional do Algarve.

O heptacampeão mundial, que reclamou muito do vento no circuito de Portimão, ficou 0s236 atrás da marca de Verstappen, enquanto que o finlandês foi 0s031 mais lento que o primeiro colocado.

Companheiro de Verstappen na Red Bull, o mexicano Sergio Pérez, que foi um dos pilotos que chegou a liderar o treino, terminou em quarto, com a marca de 1min18s840, à frente do francês Esteban Ocon, que surpreendeu com a Alpine e fechou a atividade em quinto (1min18s860).

O monegasco Charles Leclerc e o espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, fizeram o sexto e sétimo melhores tempos, respectivamente. O jovem britânico Lando Norris, com a McLaren, melhorou sua performance nesta manhã e fechou em oitavo, seguido pela AlphaTauri do francês Pierre Gasly e pela Alfa Romeo do veterano finlandês Kimi Räikkönen, completando o top 10.

O destaque negativo, mais uma vez, foi tetracampeão Sebastian Vettel. O alemão foi apenas o 18º com a Aston Martin, à frente somente de Nicholas Latifi, da Williams, e de Nikita Mazepin, da Haas. Fernando Alonso teve sua melhor volta deletada depois de exceder os limites de pista na curva 1 e terminou apenas em 14º.

O terceiro treino livre não registrou graves incidentes, mas o forte vento fez com que vários pilotos acabassem escapando da pista ou rodando no traçado do circuito português neste sábado, como Mick Schumacher, Kimi Raikkonen e Lando Norris.

Os pilotos voltam para a pista de novo neste sábado para o treino classificatório, às 11 horas. E no mesmo horário, no domingo, será dada a largada para o GP de Portugal, a terceira etapa do calendário de 2021 da Fórmula 1.