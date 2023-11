Verstappen obtém 18ª vitória no ano e se inspira em Elvis após triunfo: ‘Viva Las Vegas!’

Inspirado na música “Viva Las Vegas”, do cantor norte-americano Elvis Presley, Max Verstappen voltou a reinar nas pistas ao vencer o GP de Las Vegas de Fórmula 1, na madrugada deste domingo. Com o triunfo, ele segue aumentando suas marcas. Esta foi a 18ª vitória do piloto da Red Bull nesta temporada e o triunfo 53 de sua carreira, tornando-o o terceiro maior vencedor da categoria, ao lado de Sebastian Vettel. Ainda no carro, após cruzar a linha de chegada, o holandês soltou a voz pelo rádio para comemorar ao gritar: “Viva Las Vegas, Viva Las Vegas”, gritou.

O ferrarista Charles Leclerc, dono da pole, terminou em segundo após arriscar uma manobra ousada na última volta. O terceiro lugar ficou com o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull.

Já campeão antecipado da temporada, o holandês alcançou os 549 pontos. O terceiro posto na corrida rendeu a Sergio Pérez o vice-campeonato da Fórmula 1 em 2023. Ele chegou a 273 e abriu uma vantagem de 41 pontos para Lewis Hamilton, que terminou a disputa em sétimo.

A última corrida da temporada está marcada para o próximo final de semana. A 22ª prova de 2023 será o Grande Prêmio de Abu Dhabi, que será disputada no circuito de Yas Marina, no domingo.

O GP realizado na famosa cidade dos Estados Unidos foi cercado de pompa até mesmo após o fim da prova. Os três primeiros colocados foram conduzidos ao pódio por uma luxuosa limusine. A bandeirada ficou a cargo do cantor Justin Bieber.

Empolgado pelo resultado e o ambiente festivo que envolveu a cidade norte-americana, Verstappen gritou para seus companheiros durante o trajeto para o pódio: “Vamos todos direto para a boate.”

Para vencer em Las Vegas, Verstappen precisou ter paciência e estratégia a fim de superar as dificuldades que surgiram durante a corrida. “Eu realmente queria vencer. Foi uma disputa muito movimentada e divertida. Honestamente, não sobrou nada”, afirmou.

Após assumir a ponta logo depois da largada, ele foi punido pelos juízes por jogar Leclerc fora da pista e foi penalizado com cinco segundos nos boxes. Ele cedeu a liderança na volta 16 e, com a parada forçada, teve de fazer uma corrida de recuperação ao cair para o 11º lugar.

O bom rendimento da Red Bull, no entanto, fez com que o holandês voltasse à briga pelo pódio já na volta 33. Após superar Leclerc, e depois ultrapassar seu companheiro de equipe Sergio Pérez, Verstappen recuperou a ponta no giro 37.

Na corrida, o acidente mais grave foi uma batida de Lando Norris, que passou reto na curva e bateu forte. Por precaução, o piloto inglês da McLaren foi encaminhado para o Centro Médico Universitário para ser avaliado.

Com a vitória garantida, as emoções finais ficaram concentradas na disputa pelo segundo lugar. Após cometer um erro infantil ao errar o ponto da curva, Leclerc permitiu a ultrapassagem de Pérez e caiu para a terceira colocação. O troco veio justamente na última volta. Em uma investida ousada, o piloto monegasco conseguiu retomar o posto e garantiu o segundo lugar mais alto do pódio desbancando o rival mexicano.

Leclerc ajudou a Ferrari a diminuir a diferença para a Mercedes no Mundial de Construtores. Faltando uma prova, a escuderia italiana aparece em terceiro lugar e contabiliza 388 pontos contra 392 da segunda colocada. Com o título garantido, a RBR ostenta 822 pontos.

Confira a classificação final do GP de Las Vegas:

1º – Max Verstappen (HOL/RED Bull), em 1h29min07s289

2º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 2s070

3º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 2s070

4º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 18s665

5º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 20s067

6º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 20s834

7º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 21s755

8º – George Russell (ING/Mercedes), a 28s091

9º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 25s964

10º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 29s496

11º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 34s270

12º – Alexander Albon (TAI/Williams), a 43s398

13º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 44s825

14º – Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri), a 48s525

15º – Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), a 50s162

16º – Logan Sargeant (EUA/Williams), a 50s882

17º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 1min25s350

Não completaram a prova:

Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri)

Nico Hülkenberg (ALE/Haas)

Lando Norris (ING/McLaren)