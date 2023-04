Esporte Verstappen lidera terceiro treino livre do GP da Austrália; Alonso fica em 2º

Max Verstappen foi o mais rápido, nesta sexta-feira, em Melbourne, no terceiro treino livre para o GP da Austrália, terceira etapa do Mundial de Fórmula 1. O holandês da Red Bull fez a volta mais rápida em 1min17s565.

O espanhol Fernando Alonso, que esteve os 60 minutos da prática entre os primeiros colocados com sua Aston Martin, terminou na segunda colocação, 0s162 atrás do líder, seguido pelo francês Esteban Ocon, da Alpine (0s373), maior surpresa do treino.

A Mercedes teve de se contentar com o quarto lugar conquistado pelo britânico George Russell (0s390), seguido pelo francês Pierre Gasly, da Alpine (0s529).

O mexicano Sergio Perez foi o sexto colocado, com a Red Bull (0s558), resultado bom levando-se em conta que seu carro só foi para a pista quando a sessão já tinha mais de 20 minutos.

A Ferrari, que liderou o treino nos primeiros minutos, só foi aparecer na classificação final na sétima colocação, com o espanhol Carlos Sainz (0s562), à frente do heptacampeão Lewis Hamilton, da Mercedes (0s573) e do canadense Lance Stroll, da Aston Martin (0s633). O chinês Zhou Ghanyu, da Alfa Romeo, fechou a lista dos dez primeiros a 0s765 atrás de Verstappen.

Confira o resultado do terceiro treino livre do GP da Austrália:

1.º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min17s565

2.º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 0s162

3.º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), a 0s373

4.º – George Russell (ING/Mercedes), a 0s390

5.º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 0s529

6.º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), a 0s558

7.º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), a 0s562

8.º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 0s573

9.º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 0s633

10.º – Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), a 0s765

11.º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), a 0s845

12.º – Alexander Albon (TAI/Williams), a 0s988

13.º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 1s126

14.º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 1s148

15.º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 1s244

16.º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 1s336

17.º – Logan Sargeant (EUA/Williams), a 1s382

18.º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 1s491

19.º – Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri), a 1s527

20.º – Lando Norris (ING/McLaren), a 1s581