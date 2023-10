Esporte Verstappen lidera primeiro treino do GP do México; Albon é segundo e Pérez fica em terceiro

O campeão Max Verstappen terminou o primeiro treino livre do GP do México de Fórmula 1 com o melhor tempo, ao anotar uma volta de 1min19s718, e ofuscou um pouco o brilho de seu companheiro de equipe, o mexicano Serigo Pérez, que foi para pista na expectativa de entregar um bom desempenho aos compatriotas das arquibancadas. O piloto da casa ficou em terceiro, atrás do tailandês Alexander Albon, da Williams, dono do segundo melhor tempo depois de ser um do pilotos mais constantes durante toda a sessão.

O top 10 teve, ainda, Lando Norris, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Sebástian Ocon e Lance Stroll, em um treino marcado pela participação de cinco jovens pilotos reservas, que se enfileiraram nas últimas posições.

A AlphaTauri mandou Isack Hadjar no lugar de Yuki Tsunoda e a Alpine substituiu Pierre Gasly por Jack Doohan. Já Frederik Vesti pegou a vaga de George Russel na Mercedes, enquanto Oliver Bearman correu com a Haas de Kevin Magnussen. Na Alpha Romeo, saiu Valtteri Bottas e entrou Theo Pourchaire, que não marcou tempo.

Depois das primeiras voltas rápidas, Sergio Pérez estabeleceu o tempo para ser batido ao anotar 1min23s935 e logo foi superado por Oscar Piastri, Daniel Ricciardo, e então, Alexander Albon, que fez 1min22s456. Nem mesmo Verstappen, dono do melhor primeiro setor da pista, conseguiu tomar a primeira posição e ficou a 0s162 do tailandês ao completar seu primeiro giro.

Na tentativa seguinte, contudo, o atual campeão diminuiu consideravelmente o tempo, em uma volta de 1min221s858 para assumir a ponta, seguido por Albon, Pérez, Ricciardo e Sainz, que forçou uma bandeira amarela quando passou pela grama após escapar na curva 2, aparentemente com um algum problema em sua Ferrari.

Dedicado a fazer bonito em casa, Pérez chegou a assumir a liderança calçando pneus médios, ao completar a volta em 1min21s596, porém teve o posto roubado pelo companheiro Verstappen. O cenário se repetiu com outros pilotos, que faziam o melhor tempo apenas para acabarem ultrapassados pelo holandês da Red Bull, como ocorreu com Lando Norris e sua volta de 1min20s237, respondida com 1min19s718 de Verstappen, o melhor tempo definitivo do TL1. Norris ainda foi superado por Albon e Pérez.

Confira o resultado do primeiro treino livre do GP do México:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), em 1min19s718

2º – Alexander Albon (TAI/Williams), em 1min19s813

3º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), em 1min20s015

4º – Lando Norris (ING/McLaren), em 1min20s237

5º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), em 1min20s297

6º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), em 1min20s463

7º – Carlos Sainz (ESP/Ferrari), 1min20s479

8º – Daniel Ricciardo (AUS/AlphaTauri), em 1min20s568

9º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), em 1min20s677

10º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), em 1min20s687

11º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), em 1min20s724

12º – Nico Hulkenberg (ALE/Haas), em 1min20s968

13º – Guanyu Zhou (CHI/Alfa Romeo), em 1min21s129

14º – Logan Sargeant (EUA/Williams), em 1min21s157

15º – Oliver Bearman (ING/Ferrari), em 1min21s313

16º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), em 1min21s347

17º – Isack Hadjar (FRA/AlphaTauri), em 1min21s941

18º – Jack Doohan (AUS/Alpine), em 1min22s109

19º – Frederik Vesti DIN/(Mercedes), em 1min22s937

20º – Theo Pourchaire (FRA/Alfa Romeo), sem tempo