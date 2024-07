Esporte Verstappen lidera 1º treino livre no GP da Bélgica de F-1, mas perderá 10 posições no grid

Menos de uma semana depois de decepcionar a torcida na Hungria, Max Verstappen reagiu nesta sexta-feira ao mostrar força no primeiro treino livre do GP da Bélgica de Fórmula 1. O piloto holandês impôs meio segundo de vantagem sobre o australiano Oscar Piastri, da McLaren, e foi o mais veloz da sessão de abertura do fim de semana, no tradicional Circuito de Spa-Francorchamps.

O bom rendimento será decisivo para o tricampeão mundial no fim de semana porque, ainda durante o treino, ele foi punido com a perda de 10 posições no grid de largada de domingo. Ou seja, se o holandês faturar a pole position no treino de sábado, terá que largar da 11ª colocação no GP belga.

Antes de saber de sua punição, o líder do Mundial de Pilotos anotou o tempo de 1min43s372 usando pneus macios, os mais rápidos à disposição das equipes e o composto usado por todos os pilotos nesta primeira sessão em Spa. Piastri, vencedor do GP da Hungria, no domingo passado, foi 0s531 mais lento que o rival da Red Bull, com 1min43s903.

A surpresa do treino foi Alexander Albon. O tailandês da Williams registrou o terceiro melhor tempo, com 1min44s099 Ele foi seguido de perto pelos carros da Mercedes, com George Russell à frente de Lewis Hamilton, num momento onde a equipe está em ascensão na temporada.

Já a Ferrari ficou aquém do esperado, longe de brigar pelas primeiras posições. O monegasco Charles Leclerc anotou o sexto melhor tempo, enquanto o espanhol Carlos Sainz Jr. não passou do nono lugar. O inglês Lando Norris, personagem principal da última corrida ao ceder a vitória para Piastri, seu companheiro de McLaren, registrou o modesto oitavo posto.

Os pilotos voltam para a pista às 12 horas desta sexta, pelo horário de Brasília, para o segundo treino livre. O terceiro está marcado para as 7h30 de sábado. No mesmo dia, o treino classificatório será disputado às 11 horas. A largada, no domingo, está agendada para as 10 horas.

PUNIÇÕES

Durante o treino, os comissários da F-1 anunciaram que Verstappen e o japonês Yuki Tsunoda, da RB, vão perder posições no grid de largada como punição por terem alterado componentes dos seus motores, superando os limites de mudança segundo as regras do campeonato. O holandês vai perder 10 posições na largada, enquanto Tsunoda sofreu sanção mais severa, por ter alterado diversos componentes da sua unidade de potência. Assim, largará da última colocação.

Confira o resultado final do 1º treino livre do GP da Bélgica:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min43s372

2º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min43s903

3º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min44s099

4º – George Russell (ING/Mercedes), 1min44s225

5º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min44s279

6º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min44s306

7º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min44s329

8º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min44s415

9º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min44s574

10º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min44s699

11º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min44s833

12º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min44s921

13º – Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min44s950

14º – Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min45s155

15º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min45s311

16º – Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min45s564

17º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min45s645

18º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min45s812

19º – Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min45s995

20º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), sem tempo