Verstappen larga na pole da corrida sprint dos EUA; Leclerc e Hamilton completam top-3

Tricampeão de Fórmula 1, Max Verstappen liderou a classificação para a corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1, no Circuito das Américas, em Austin, do início ao fim e confirmou a pole position com o tempo de 1m34s538. Do primeiro ao quarto, a diferença foi de apenas 0s101. Charles Leclerc, em segundo, e Lewis Hamilton, em terceiro, completam o top-3. Lando Norris, da McLaren, foi o quarto. Sendo assim, as quatro primeiras posições foram formadas com quatro escuderias diferentes.

“A última volta não foi incrível, mas ainda estamos na pole, então o carro está trabalhando bem. Hoje deve ser ótimo, tantas equipes bem próximas. Normalmente na corrida estamos ok, mas essa pista demanda bastante. O gerenciamento de pneus é essencial por aqui. Vai ser difícil”, disse Verstappen.

O SQ1 marcou o retorno da Red Bull na liderança. Max Verstappen fez a volta mais rápida e terminou a primeira parte da classificação na liderança. Quem não teve o mesmo sucesso foram os carros das Haas, que ficaram foram do SQ2 com Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg. No penúltimo lugar com Alpha Tauri, Yuki Tsunoda saiu xingando pelo rádio.

No SQ2, Verstappen manteve o ritmo e não precisou força para continuar na ponta, com Charles Leclerc em sua cola. Fernando Alonso, por sua vez, não teve um bom dia e ficou apenas no 12º lugar, atrás de Daniel Ricciardo, que voltou à Fórmula 1 após se recuperar de uma lesão na mão.

E o final foi como todos esperavam. Verstappen dominou no início ao fim e confirmou a pole position da corrida sprint, com Leclerc em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. Sérgio Pérez não teve novamente um bom desempenho e ficou apenas com o sétimo lugar. Já Lando Norris superou seu companheiro de equipe e vai largar em quarto, com Oscar Piastri em quinto.

A corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos acontecerá neste sábado, às 19h (horário de Brasília).

Confira o grid da corrida sprint do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1

1. Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1m34s538

2. Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1m34s593

3. Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1m34s607

4. Lando Norris (ING/McLaren), 1m34s639

5. Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1m34s894

6. Carlos Sainz (ESP/Ferrari), 1m34s939

7. Sérgio Pérez (MEX/Red Bull), 1m35s041

8. George Russell (ING/Mercedes), 1m35s199

9. Alexander Albon (TAI/Williams), 1m35s366

10. Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1m35s897

—————–

11. Daniel Ricciardo (AUS/Alpha Tauri), 1m35s978

12. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1m36s087

13. Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1m36s137

14. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1m36s181

15. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 1m36s182

——————

16. Nico Hulkenberg (ALE/Haas), 1m36s752

17. Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1m36s922

18. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1m36s922

19. Yuki Tsunoda (JAP/Alpha Tauri), 1m36s945

20. Logan Sargeant (EUA/Williams), 1m37s186