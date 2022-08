Esporte Verstappen homenageia o pai com design especial no capacete no GP da Holanda

O capacete especialmente incrementado vai ser a grande atração do piloto Max Verstappen, que vai homenagear o pai, Jos Verstappen, na disputa do Grande Prêmio da Holanda, que será realizado neste fim de semana, em Zandvoort.

Com uma vantagem confortável de 93 pontos para o segundo colocado Sérgio Pérez, o holandês utilizará um design inspirado no capacete que o seu pai usou nos tempos em que pilotou na Fórmula 1 no período entre 1994 e 2003.

Em vídeo postado no twiiter, Max falou da homenagem nesta terça. “É mais um momento especial de revelação do capacete. O GP da Holanda está chegando e seria um ótimo momento para apreciar os esforços que meu pai fez por mim”, postou o piloto demonstrando toda a gratidão.

Apesar de a homenagem se inspirar no capacete usado pelo pai em seus tempos de piloto, Max contou que algumas alterações foram feitas. “Claro que fizemos uma nova versão tem a inscrição da Red Bull na lateralmas tem o logotipo original na parte de trás e o logotipo do meu leão na parte superior”, disse.

O líder do Mundial de pilotos afirmou estar emocionado por rememorar o seu início não só na carreira, mas também nos tempos de kart. E fazer essa homenagem em um circuito como o de Zandvoort, é especial para o competidor da Red Bull. “Espero que muitos holandeses e fãs do meu pai apreciem esse capacete.”

Por fim, ao centrar o foco no Campeonato deste ano, Verstappen disse contar com a sorte para fazer uma grande corrida em sua casa.

Depois do GP disputado em 1985, a Holanda ficou fora do calendário da F-1. O retorno ao circo aconteceu no ano passado, com vitória do holandês. Neste ano, ele espera repetir a dose e receber a bandeirada em primeiro novamente.