Verstappen faz volta fantástica, desbanca Mercedes e larga na frente na França

Max Verstappen confirmou o ótimo desempenho no fim de semana ao cravar a pole position no GP da França, no circuito de Paul Ricard, neste sábado. O holandês da Red Bull Racing desbancou as Mercedes e larga na frente pela segunda vez na temporada e quinta na carreira.

O líder do Mundial fez uma volta fantástica. Foi o único a marcar menos de 1 minuto e 30 segundos. O holandês cravou 1min29s990 numa pista na qual a Mercedes sempre dominou e vinha de duas poles seguidas. Terá a seu lado o inglês Lewis Hamilton, o que promete enorme briga pela vitória e pelo topo da classificação.

Verstappen soma 105 pontos na liderança do Mundial de Pilotos, quatro a mais que Hamilton. Ambos abandonaram em Baku, no Azerbaijão, e prometem bela disputa na França em busca da recuperação.

“Um fim de semana muito bom, numa pista difícil para a gente e estou muito feliz. Hoje não vale ponto, mas foi um bom dia e temos de terminar o trabalho amanhã e tentar ganhar os 25 pontos perdidos em Baku”, festejou Verstappen, já imaginando uma vitória. “O carro está muito bom e estou confiante.”

Enquanto o holandês era só alegria, Hamilton revelou não estar satisfeito com o desempenho do carro. Ele tinha feito a pole nas duas últimas corridas em Paul Ricard, em 2018 e 2019. Apesar de reclamar bastante, ele disse que adora desafios. Seu companheiro, Valtteri Bottas, larga em terceiro.

Mal começou a tomada de tempos em Paul Ricard e a sessão já foi paralisada com bandeira vermelha por mais uma falha do japonês Yuki Tsunoda. O piloto da AlphaTauri rodou sozinho na pista e foi parar na proteção de pneus. Não conseguiu voltar a largará em último.

Com menos tempo no Q1, Hamilton mostrava preocupação com muita gente junta. A Mercedes o tranquilizou dizendo que dava para cravar uma boa marca. Ele optou por deixar todos passarem e ter pista livre pela frente, mas muitos também apostaram na estratégia.

Dominando os treinos do fim de semana, Verstappen foi logo cravando a melhor marca do fim de semana com 1min31s001. A Red Bull ainda tinha Sérgio Perez em segundo. As Mercedes fizeram 3° e 4°, com Bottas melhor que Hamilton. O inglês melhorou o tempo na segunda tentativa, colando no holandês.

Uma batida de Mick Schumacher no minuto final acabou antecipando o fim do Q1, prejudicando Lance Stroll, que ficou sem tempo quando vinha na única volta rápida. O jovem alemão, apesar do incidente, passou pela primeira vez ao Q2, mas não pôde disputar após rodar sozinho. Parte no inédito 15º lugar.

O Q2 começou com a Mercedes partindo logo para a pista. Ficou para traz após uma volta, porém. A Red Bull seguiu dominando, agora com Pérez mais rápido que Verstappen, com 1min30s971. Até então sumido no fim de semana, Hamilton, enfim, surgiu nos treinos com 1min30s959. Bottas foi ainda melhor, com 1min30s735, mostrando que a Mercedes estava firme e viva pela pole.

O Q3 iniciou com Verstappen baixando tempos e mostrando que “se poupou” na Q2. Foi logo cravando a melhor volta do dia com 1min30s325, com Hamilton vindo na cola com os286 de diferença. O inglês ficou entre os carros da Red Bull. A volta final prometia ser ainda mais empolgantes. E as Mercedes fechariam o dia.

Verstappen foi cravando logo uma marca impressionante e dura de ser batida. Hamilton e Bottas se esforçaram, mas tiveram de se contentar com segundo e terceiro melhores tempos, respectivamente.

Confira o grid de largada do GP da França:

1º) Max Verstappen (HOL/Red Bull) – 1min29s990

2º) Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) – 1min30s248

3º) Valtteri Bottas (FIN/Mercedes) – 1min30s376

4º) Sergio Perez (MEX/Red Bull) – 1min30s455

5º) Carlos Sainz (ESP/Ferrari)- 1min30s840

6º) Pierre Gasly (FRA/AlphatTauri) – 1min30s868

7º) Charles Leclerc (MON/Ferrari) – 1min30s987

8º) Lando Norris (GBR/McLaren) – 1min31s262

9º) Fernando Alonso (ESP/Alpine) – 1min31s340

10º) Daniel Ricciardo (AUS/McLaren) – 1min31s382

——————————————————

11º) Esteban Ocon (FRA/Alpine) – 1min31s736

12º) Sebastian Vettel (ALE/Aston Martin) – 1min31s767

13º) Antonio Giovinazzi (ITA/Alfa Romeo) – 1min31s813

14º) George Russell (GBR/Williams) – 1min32s035

15º) Mick Schumacher (ALE/Haas) – sem tempo

——————————————————

16º) Nicholas Latifi (CAN/Williams) – 1min33s062

17º) Kimi Raikkonen (FIN/Alfa Romeo) – 1min33s354

18º) Nikita Mazepin (RUS/Haas) – 1min33s554

19º) Lance Stroll (CAN/Aston Martin) – sem tempo

20º) Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri) – sem tempo