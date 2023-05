Verstappen faz melhor tempo do segundo treino em Miami; Leclerc bate, mas fica em terceiro

Após terminar a primeira sessão desta sexta-feira em quarto lugar, Max Verstappen acelerou mais forte no segundo treino livre do GP de Miami e terminou o dia com o tempo mais rápido, graças a uma volta de 1min27s930. Depois do líder do Mundial, os melhores foram os ferraristas Carlos Sainz, em segundo, e Charles Leclerc, em terceiro, seguidos por Sergio Pérez e Fernando Alonso.

Leclerc abandonou a segunda sessão quando restavam cerca de 15 minutos para o fim, pois atingiu o muro e danificou sua Ferrari. Isso não impediu, contudo, que ele repetisse a terceira posição alcançada também no primeiro treino, no qual ficou atrás da dupla da Mercedes. Primeiro do TL1, George Russell foi só o 15º do TL2. Já Hamilton caiu de segundo para sétimo de uma sessão para a outra.

Os pilotos voltaram para o asfalto do Autódromo Internacional de Miami, totalmente recapeado após a disputa inaugural no ano passado, e fizeram uma boa disputa. Os tempos baixaram bastante e seis pilotos desbancaram a marca de 1min28s796 que rendeu a pole position a Charles Leclerc na edição 2022 da etapa. O primeiro a fazer isso foi Lando Norris, que anotou 1min28s741 após ir para a pista com pneus macios.

Em seguida, foi a vez do atual Max Verstappen fazer uma volta de 1min28s255 para assumir a segunda colocação. Norris foi ficando para trás na classificação, pois Sainz, Leclerc, Perez e Alonso também conseguiram superar seu tempo. Diante do bom desempenho dos rivais, Verstappen acelerou mais para marcar abaixo de 1min28, com uma volta de 1min27s930,

Nos 15 minutos finais, o treino teve dois incidentes. Russell chegou a parar na área de escape após perder o ponto de frenagem e a bandeira amarela foi erguida, mas não teve maiores problemas com sua Mercedes. Pouco depois, Leclerc perdeu o controle na curva 8 e bateu no muro, forçando a bandeira vermelha, assim como a remoção de sua Ferrari da pista. A sessão foi reiniciada com pouco tempo restando e a classificação não sofreu mudanças.

Confira o resultado do segundo treino livre do GP de Miami:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min27s930

2º – Carlos Sainz (ESP/Ferrari), 1min28s315

3º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min28s398

4º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min28s419

5º – Fernando Alonso (ESP/ASton Martin), 1min28s660

6º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min28s741

7º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min28s858

8º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min28s930

9º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1 min28s937

10º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min29s046

11º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min29s098

12º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min29s171

13º – Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo), 1min29s181

14º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min29s189

15º – George Russell (ING/Mercedes), 1min29s216

16º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min29s339

17º – Nico Hulkenberg (ALE/Haas), 1min29s393

18º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min29s613

19º – Nyck De Vries (HOL/AlphaTauri), 1min29s928

20º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min30s038