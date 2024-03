Esporte Verstappen fatura pole no GP do Bahrein e iguala Prost após ‘esconder o jogo’

Após “esconder o jogo” ao longo dos três treinos livres, Max Verstappen mostrou o verdadeiro poder da sua Red Bull nesta sexta-feira e faturou a primeira pole position da temporada 2024 da Fórmula 1. Ele vai largar na ponta no GP do Bahrein, marcado para este sábado, às 12 horas (de Brasília), no Circuito Internacional de Sakhir.

O tricampeão mundial alcançou sua 33ª pole da carreira, sendo sua segunda no Bahrein. No total, entrou no Top 5 em número de poles na história da F-1. Ele igualou marca do britânico Jim Clark e do francês Alain Prost. O monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, vai largar em segundo, logo à frente do britânico George Russell, da Mercedes.

Em treino disputado já ao anoitecer, pelo horário local, Verstappen obteve o primeiro lugar no grid ao anotar 1min29s179 no Q3. Trata-se do melhor tempo da última sessão do treino, mas não do treino inteiro – Leclerc foi ainda mais veloz no Q2.

A primeira parte do treino, o chamado Q1, viu quase uma repetição do último treino livre. O espanhol Carlos Sainz Jr. liderou, assim como havia feito na sessão livre, horas antes. O canadense Lance Stroll registrou o segundo melhor tempo, seguido por Verstappen, que ainda parecia “esconder o jogo”.

No início do Q2, o holandês começou a mostrar todo o potencial da sua nova Red Bull. Ele despontou na tabela de tempos, com mais de meio segundo sobre o companheiro de time, o mexicano Sergio Pérez. O monegasco Charles Leclerc surpreendeu nos minutos finais e cravou a melhor marca do fim de semana: 1min29s165. Sainz foi o terceiro.

Após oscilar, Verstappen não perdoou no Q3. Anotou logo um bom tempo, melhorou sua performance e não foi alcançado por mais ninguém. Na prática, o holandês confirmou que ele e sua equipe são os grandes favoritos não apenas para o GP do Bahrein como para mais um título da temporada.

A Fórmula 1 abriu oficialmente sua temporada na quinta-feira, um dia antes do habitual, por causa de ajustes no seu calendário, em razão do Ramadã, mês sagrado da religião muçulmana, que predomina tanto no Bahrein quanto na Arábia Saudita, etapa seguinte do campeonato.

Assim, toda a programação do fim de semana foi antecipada em um dia. Por essa razão, o treino que define o grid foi realizado nesta sexta. E a corrida, a primeira do ano, será disputada no sábado a partir das 12 horas.

Confira o grid de largada do GP do Bahrein de F-1:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min29s179

2º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min29s407

3º – George Russell (ING/Mercedes), 1min29s485

4º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min29s507

5º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min29s537

6º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min29s542

7º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min29s614

8º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min29s683

9º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min29s710

10º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min30s502

—————————————————-

11º – Yuki Tsunoda (JAP/RB), 1min30s129

12º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min30s200

13º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min30s221

14º – Daniel Ricciardo (AUS/RB), 1min30s278

15º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min30s529

—————————————————-

16º – Valtteri Bottas (FIN/Kick Sauber), 1min30s756

17º – Guanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), 1min30s757

18º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min30s770

19º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min30s793

20º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min30s948