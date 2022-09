Verstappen exige melhora da Red Bull para tomada de tempos do GP da Holanda

Os problemas e o fraco desempenho de sua Red Bull nos dois treinos livres desta sexta-feira no circuito de Zandvoort para o GP da Holanda de Fórmula 1, a ser disputado no domingo, fizeram Max Verstappen, líder da temporada, cobrar uma melhora do carro para a tomada de tempos neste sábado.

Verstappen só completou sete voltas no primeiro treino livre por causa de problemas na caixa de câmbio. Na segunda sessão, ficou em oitavo lugar. “Perdendo o TL1 no pneu macio, acho que no pneu duro (no TL2) não conseguimos realmente ter o equilíbrio porque tínhamos tão pouca aderência no pneu e você está uma sessão atrás”, disse o holandês.

“Entramos no TL2 e o equilíbrio não foi bom, mas em uma sessão de uma hora você não pode realmente mudar muito o carro, então tentamos lidar com o que tínhamos, e isso não foi bom hoje, então teremos a noite para lidar com as coisas. Com certeza podemos fazer melhor do que isso”, afirmou o dono de 284 pontos na classificação.

O mexicano Sergio Perez, companheiro de Max Verstappen na Red Bull, terminou em 12º no TL2 depois de ficar em sétimo no TL1, admitiu que o trabalho será mais complicado desta vez. “Eles Ferrari e Mercedes realmente parecem fortes, então será interessante ver o que somos capazes de fazer. Acho que não estamos tão felizes quanto estávamos na Bélgica (corrida da semana passada).”

Após fazerem dobradinha na Bélgica, Verstappen e Perez (191 pontos) lideram a classificação, seguidos pela dupla da Ferrari formada por Charles Leclerc (186) e Carlos Sainz (171).