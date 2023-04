Verstappen esbraveja após ser tocado por Russell: ‘Espere o mesmo da próxima vez, idiota’

Max Verstappen terminou a corrida sprint do GP do Azerbaijão bastante irritado. Embora satisfeito com o terceiro lugar e os seis pontos extras que conseguiu no Mundial de pilotos, reclamou muito do toque que recebeu de George Russell, ainda na primeira volta. Ao ser tocado na curva, foi ultrapassado pelo britânico da Mercedes, raspou no muro e teve de correr com um buraco na lateral de sua Red Bull. Quando a corrida terminou, procurou o adversário nos boxes e teve uma breve discussão.

“Eu não tinha aderência”, respondeu Russell ao ser questionado pelo irritado holandês, que rebateu. “Nenhum de nós tinha aderência, meu amigo. Todos nós precisamos deixar um pouco de espaço, mas espere o mesmo da próxima vez, idiota”, esbravejou.

Ter conseguido recuperar a posição não foi o suficiente para deixar o atual campeão menos revoltado. Em entrevista ao canal Sky Sports após o desentendimento, deixou o incômodo bastante claro mais uma vez. “É exatamente como eu disse (espere da próxima vez). Eu respeito muito todos os pilotos. É preciso um pouco de bom senso sobre o que você faz na primeira volta”, afirmou.

Verstappen considerou o ímpeto de Russell desnecessário e arriscado. De acordo com ele, o rival também se colocou em risco com a manobra. “Ainda estamos fora do ritmo, e se arriscar tanto na primeira volta não é muito recompensador, porque eu o pegaria de qualquer maneira em algumas voltas. Há chance de danificar o carro dele também, não apenas o meu. Claro, eu tive um buraco no meu, mas ele também pode ter um”, disse.

O líder do Mundial de Pilotos também disse acreditar ter dado o espaço necessário para que Russel fizesse a ultrapassagem sem tocá-lo. “Achei que fui justo na curva dois. Dei a ele espaço suficiente. Acho que ele travou. Ele me disse: ‘eu estava com os pneus frios’. Bem, todos nós estávamos com pneus frios, isso não é desculpa. Não gosto quando alguém tem esse tipo de reação: ‘Não fiz nada de errado’ e simplesmente vai embora”, completou.

Russell, por sua vez, não se arrependeu da manobra e ainda se disse surpreso por ver o holandês tão irritado. “Estou aqui para lutar, estou aqui para vencer e não vou me segurar só porque ele está liderando. o campeonato”, disse. “Eu realmente não sei mais o que dizer. Fiquei bastante surpreso e não esperava essa reação depois. Se os papéis fossem invertidos, tenho certeza que ele teria feito exatamente o mesmo. Faz parte da corrida e vamos seguir em frente”, concluiu.

A corrida principal do GP do Azerbaijão será disputada às 8 horas (de Brasília) deste domingo. Leclerc larga em segundo, com Verstappen e Pérez em segundo e terceiro, respectivamente. Sainz, Hamilton, Alonso, Norris, Tsunoda, Lance Stroll e Piastri completam o top 10. Russel será o 11º.