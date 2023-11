Esporte Verstappen elogia Norris e prevê ‘batalhas’ com o britânico na F-1 no futuro

Max Verstappen não poupou elogios ao britânico Lando Norris após vencer o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. O holandês foi perseguido de perto pelo piloto da McLaren, mas logo conseguiu se desgarrar e abrir boa vantagem que garantiu o lugar mais alto do pódio neste domingo no Autódromo de Interlagos.

“Acho que em cada trecho da primeira metade da prova, Lando estava fazendo os mesmos tempos por volta que eu, mas nas últimas cinco ou 10 voltas me pareceu que tínhamos um pouco mais de ritmo do que a McLaren e, assim, pudemos aumentar nossa diferença. Então, isso foi definitivamente positivo para nós hoje”, disse Verstappen.

O piloto da Red Bull terminou a prova na capital paulista com pouco mais de oito segundos de vantagem para Norris. O britânico largou na pole na corrida sprint, mas não conseguiu sustentar a posição logo na largada e viu o holandês tomar a ponta e ficar com o troféu. Neste domingo, pouco ameaçou o tricampeão, mas mostrou que pode ter resultados mais positivos nas próximas provas.

No Mundial de Pilotos, Norris aparece na quinta posição, com 195 pontos, três a menos que o quarto colocado, Fernando Alonso, da Aston Martin. A briga pela colocação se estende ao também espanhol Carlos Sainz Jr., da Ferrari, que soma 192 pontos.

“Sim, o Norris fez uma boa corrida. Teve aquela volta em que tive que me defender, ele chegou perto, mas acho que Lando também percebeu que tive de economizar meus pneus para ter certeza de que chegaríamos ao ‘stint’ final da melhor maneira possível. Não estou surpreso com o desempenho dele. Sei o quanto o Lando é bom e é bom vê-lo aqui. Ele merece isso, a McLaren também. Esperamos que tenhamos muito mais batalhas”, pontuou Verstappen.

Sobre os recordes alcançados neste fim de semana, como superar o número de vitórias do francês Alain Prost (52 a 51) e chegar ao maior porcentual de triunfos em uma temporada de Fórmula 1, Verstappen foi mais breve, mas se mostrou disposto a chegar a patamares mais elevados. “Espero que até o fim do ano possamos adicionar mais uma ou duas vitórias.”

MARCA

Com a vitória deste domingo, Verstappen subiu ao lugar mais alto do pódio pela 17ª vez em 2023, estabelecendo um novo recorde em uma única temporada. O holandês da Red Bull, campeão com cinco etapas de antecedência, largou na pole position e administrou a ponta até o fim da corrida.