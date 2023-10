Verstappen comemora o título com sua equipe, a Red Bull - Foto: F1/Divulgação

Max Verstappen conquistou o tricampeonato mundial de pilotas da Fórmula 1 com o segundo lugar na caótica corrida sprint do Grande Prêmio do Catar, que teve cinco abandonos, sendo um de Sérgio Pérez, que facilitou ainda mais a vida do seu companheiro de equipe. Oscar Piastri conquistou a primeira vitória do ano para a McLaren, apesar de ser sprint. Lando Norris terminou em terceiro.

Com os sete pontos conquistados neste sábado, Verstappen não pode mais ser ultrapassado por seus rivais e confirmou o terceiro título consecutivo da Fórmula 1. O holandês chegou aos 407 pontos, contra 223 de Pérez. Em terceiro, Hamilton tem 194.

Com o terceiro título, Max Verstappen entrou ao seleto grupo de tricampeões, que conta com os brasileiros Ayrton Senna e Nelson Piquet, o britânico Jackie Stewart, o australiano Jack Brabham e o austríaco Niki Lauda.

A corrida

A largada da corrida sprint do GP do Catar foi eletrizante. Oscar Piastri largou muito bem e conseguiu manter o primeiro lugar, com George Russell e Carlos Sainz em sua cola. Max Verstappen não teve a mesma sorte e caiu para o quinto lugar, pior ainda foi Lando Norris, que foi para sexto. A primeira volta ficou marcada também pelo abandono de Liam Lawson. O piloto da Alpha Tauri rodou, saiu da pista e não conseguiu retornar. O erro fez com que o safety car fosse acionado.

Quando o carro de segurança deixou a pista, Russell não permitiu que Piastri respirasse e fez uma linda ultrapassagem para assumir a liderança, segundos antes de Logan Sargeant ir para brita. Com isso, o safety car foi acionado pela segunda vez. A corrida recomeçou na sétima volta com uma briga intensa do australiano com Carlos Sainz.

Desta vez Piastri fechou as portas e não permitiu a ultrapassagem. Charles Leclerc não conseguiu fazer o mesmo em briga com Verstappen e acabou cedendo o quarto lugar ao holandês, que não demorou para também deixar Sainz na “saudade”.

Russell, que liderava com boa vantagem em relação a Piastri, fez o uso do pneu macio, que viu o médio sobressair a partir da décima volta. O australiano apostou no composto médio e recuperou o primeiro lugar, bem no momento em que Ocon colidiu com Pérez e Hulkenberg. Os três abandonaram.

Após o terceiro safety car, a corrida foi retomada com cinco voltas para o fim. Com os pneus desgastados, Russell não conseguiu fazer páreo a Verstappen e foi facilmente ultrapassado pelo holandês, que não conseguiu ameaçar Piastri. O australiano, pela primeira vez na carreira, terminou uma corrida no lugar mais alto do pódio.

Seu companheiro de equipe, Lando Norris ainda conseguiu a ultrapassagem em cima de Russell e ficou em terceiro. Destaque também para Lewis Hamilton. O britânico encavalou ultrapassagens no fim e conseguiu terminar em quinto lugar.

Confira o resultado da corrida sprint do GP do Catar:

1. Oscar Piastri (AUS/McLaren)

2. Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 1s871

3. Lando Norris (ING/McLaren), a 8s497

4. George Russell (ING/Mercedes), a 11s036

5. Lewis Hamilton (ING/Mercedes), a 17s314

6. Carlos Sainz (ESP/Ferrari), a 18s806

7. Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 19s850

8. Alexander Albon (TAI/Williams), a 19s964

9. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a 21s180

10. Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 21s742

11. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), a 22s208

12. Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), a 22s863

13. Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a 24s523

14. Kevin Magnussen (DIN/Haas), a 24s570

15.Zhou Guanyu (CHI/Alfa Romeo), a 26s868

Não completaram: Liam Lawson (NZL/AlphaTauri), Logan Sargeant (EUA/Williams), Esteban Ocon (FRA/Alpine), Sergio Pérez (MEX/Red Bull) e Nico Hulkenberg (ALE/Haas).