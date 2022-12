Verstappen e Red Bull recebem troféus pelos títulos conquistados em 2022 na F-1

Max Verstappen e equipe Red Bull receberam , nesta sexta-feira, os troféus pelo título de pilotos e construtores na temporada 2022 da Fórmula 1. Depois de um desafio inicial com Charles Leclerc e Ferrari, a campanha logo mudou a parceria dona de vários recordes na conquista.

Verstappen conquistou o título de pilotos com 146 pontos sobre Leclerc, estabelecendo uma nova marca de 15 vitórias em uma temporada, enquanto a Red Bull garantiu seu primeiro título de construtores desde 2013 com 17 vitórias no total.

Após três semanas do final da temporada, em Abu Dabi, a cidade de Bologna, e o Automobile Club d’Italia sediaram a cerimônia de entrega de prêmios da Federação Internacional de Automobilismo (FIA). Leclerc e o companheiro de equipe de Verstappen, o mexicano Sergio Perez, também estavam presentes para receber os respectivos troféus de segundo e terceiro colocados, junto com uma série de estrelas de outras categorias do automobilismo que tiveram sucesso este ano.

“O segundo título foi muito diferente da primeiro”, disse o holandês Verstappen. “Acho que o primeiro foi muito emocionante porque é para isso que você trabalha durante toda a sua vida e depois de conseguir o primeiro … Acho que momentos como esse só podem ser comparados à sua primeira vitória na Fórmula 1 ou sua primeira pole position. As que você consegue depois são diferentes – elas são legais, mas a mesma emoção nunca mais será a mesma”, afirmou o piloto, de 25 anos.

“Mas acho que esta temporada foi mais gratificante. Também como equipe fomos ainda mais competitivos e, claro, sempre focamos nos resultados e todos queremos vencer, mas também passamos muito tempo longe da família e amigos e é muito importante também gostar do que está fazendo. E eu realmente acho que este ano, trabalhando com toda a equipe, cada membro tem sido muito, muito bom. Desse lado, este ano foi incrível.”

O chefe da Red Bull, Christian Horner, por sua vez, dedicou a vitória do Campeonato de Construtores ao fundador da equipe, Dietrich Mateschitz, que morreu em outubro.

“Gostaria de dedicar este campeonato, este troféu, a um homem muito especial, que fez tanto pelo esporte a motor, fez tanto pela Fórmula 1. Ele era um fã do esporte a motor, acima de tudo”, disse Horner. “Ele deu a tantos pilotos uma oportunidade em tantas categorias. Ele deu a milhares de engenheiros, técnicos e mecânicos (a mesma oportunidade) e acho que sem dúvida fez mais pelo esporte a motor do que qualquer outra pessoa na história. E assim esta noite, gostaria de dedicar isto a Dietrich Mateschitz.”

Horner completou: “Felizmente, ele viu Max ganhar o campeonato no Japão… e então, no fim de semana seguinte, um dia após sua morte, conseguimos ganhar este troféu, então é muito especial.”