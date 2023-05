Verstappen domina último treino livre para o GP de Mônaco; Hamilton bate

Em uma sessão de treinos sem muitas novidades, a lógica se manteve com Max Verstappen cravando o melhor tempo na última atividade antes do treino classificatório que vai definir o grid para o GP de Mônaco. O holandês assinalou 1min12s776 e trouxe na cola o seu companheiro de equipe, o mexicano Sérgio Pérez na segunda colocação.

O final do treino foi marcado por um acidente com o inglês Lewis Hamilton. O inglês bateu a sua Mercedes na parte de proteção no setor da Mirabeau alta e a bandeira vermelha precisou ser acionada. Faltando menos de cinco minutos para o fim da sessão, os fiscais decidiram encerrar o TL3.

Hamilton precisou voltar a pé para os boxes e os mecânicos da Mercedes vão ter que correr contra o tempo a fim de deixar o carro em condições de estar na pista para a tomada de tempos oficial.

Lance Stroll, com a sua Aston Martin, conseguiu a terceira melhor marca, ficando à frente da Ferrari de Carlos Sainz e da McLaren de Lando Norris. As equipes aproveitaram o último treino para fazer testes de pneus e também a quantidade a ser usada de combustível para definir a estratégia para a prova de domingo.

O grid de largada para o GP de Mônaco acontece às 11 horas (horário de Brasília) deste sábado. Max Verstappen lidera o Mundial de Pilotos com 119 pontos e três vitórias na temporada. Sérgio Pérez, seu companheiro de equipe, aparece na segunda colocação com 105 pontos e dois triunfos até aqui.

Confira o resultado final do último treino livre do GP de Mônaco:

1º – Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min12s716

2º – Sergio Pérez (MEX/Red Bull), 1min12s849

3º – Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min12s942

4º – Carlos Sainz Jr. (ESP/Ferrari), 1min13s261

5º – Lando Norris (ING/McLaren), 1min13s396

6º – Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min13s453

7º – Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min13s475

8º – Lewis Hamilton (ING/Mercedes), 1min13s486

9º – Esteban Ocon (FRA/Alpine), 1min13s496

10º – Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo), 1min13s521

11º – George Russell (ING/Mercedes), 1min13s590

12º – Kevin Magnussen (DIN/Haas), 1min13s624

13º – Nico Hülkenberg (ALE/Haas), 1min13s650

14º – Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min13s697

15º – Yuki Tsunoda (JAP/AlphaTauri), 1min13s738

16º – Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo), 1min13s772

17º – Logan Sargeant (EUA/Williams), 1min13s851

18º – Alexander Albon (TAI/Williams), 1min13s930

19º – Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min13s998

20º – Nyck de Vries (HOL/AlphaTauri), 1min14s187