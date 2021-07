Verstappen domina na Áustria e precisa de uma volta para liderar o 3° treino

Max Verstappen segue sobrando na Áustria. Após dominar completamente as ações há uma semana, na Estíria, e abrir a sexta-feira como o melhor no mesmo circuito de Spielberg, desta vez para o GP da Áustria, o holandês novamente sobrou no terceiro treino. Demorou para ir à pista e em sua primeira volta já fez o melhor dia da manhã.

Depois de cravar uma dobradinha no segundo treino, os carros da Mercedes ficaram atrás do líder do Mundial, com Valtteri Bottas levando a melhor sobre o inglês Lewis Hamilton, que teve seu melhor tempo deletado.

A vantagem da Red Bull Racing sobre a Mercedes chamou atenção. Verstappen foi 0,538 segundos mais veloz que a concorrente, dando mostras que será mais uma vez o favorito no circuito da equipe.

Com pneus macios, o holandês cravou sua melhor volta do fim de semana, com 1min04s591. Hamilton esteve na frente quando fez volta em 1min04s994, porém o tempo acabou descartado por usar os limites da pista na curva 10. A punição custou a segunda posição no treino que antecede o classificatório.

Com o “pódio” do treino sem novidades, as duas seguintes posições do terceiro treino foram surpreendentes. Com a AlphaTauri, Pierre Gasly cravou o quarto tempo, seguido por Antônio Giovinazzi, da Alfa Romeo, em quinto. A primeira Ferrari a aparecer foi de Carlos Sainz, em sexto. O treino classificatório ocorre ainda neste sábado, a partir das 10 horas.