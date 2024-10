Verstappen diz que Piastri não deveria ser número 2 de Norris na McLaren: ‘Eu nunca aceitaria’

Max Verstappen, piloto da Red Bull, deu uma declaração nesta quinta-feira que agitou os bastidores da Fórmula 1. O tricampeão mundial classificou Oscar Piastri como “bom demais” para se sujeitar à condição de segundo piloto de Lando Norris na Mclaren.

A escuderia rival vem se transformando no grande empecilho do holandês na busca pelo título da temporada 2024. Segundo colocado, Norris contabiliza 279 pontos contra 331 de Verstappen.

Neste cenário, Oscar Piastri também aparece com chances de brigar pelo campeonato. Ele ocupa a quarta posição com 237, atrás do ferrarista Charles Leclerc, que ostenta o terceiro lugar (245).

Em declaração ao Motorsport.com, Verstappen falou da sua percepção sobre o piloto australiano e o seu potencial dentro da Fórmula 1.

“Para mim, ele (Piastri) definitivamente não é um (piloto número dois) e, se eu fosse ele, jamais aceitaria (essa condição)”, disse Verstappen que na sequência tentou atenuar o seu discurso.

“Para mim, é fácil falar porque estou na Fórmula 1 há dez anos e esta é a segunda temporada de Oscar. É sempre mais difícil bater o pé. Mas ele é um ótimo piloto que não merece abrir mão de vitórias e posições e ficar em segundo plano só porque lhe pedem”, completou.

A McLaren, pelo menos por enquanto, vem se posicionando por uma igualdade de condições para seus dois pilotos nestas provas finais, mas existe uma possibilidade de Norris contar com uma “ajuda” no caso de aumentar suas chances de título nas seis corridas que restam.

No entanto, a declaração de Verstappen deixa no ar também uma tentativa de desestabilizar o trabalho da Mclaren, que vem numa fase crescente nesta reta final do calendário.

Peça importante nesse contexto, Norris comentou sobre a possibilidade de ser “favorecido” pela equipe com Piastri atuando como seu escudeiro. Ele descartou este cenário.

“Se um piloto está se saindo melhor do que eu, preciso fazer um trabalho melhor. Não quero tirar isso de alguém. Também não quero que me deem um campeonato. Quero vencer batendo Max, batendo meus concorrentes e provando que sou o melhor na pista”, declarou Norris.