Verstappen diz que conflito foi resolvido e promete ajudar Pérez em Abu Dabi

Protagonista de grande polêmica ao se negar a ceder o sexto lugar do GP de São Paulo ao companheiro Sergio Pérez, o campeão Max Verstappen disse nesta quinta-feira que o conflito com o mexicano foi resolvido internamente pela Red Bull. Além disso, garantiu que irá ajudar o parceiro durante o GP de Abu Dabi, o último da temporada. Pérez chega à etapa derradeira brigando pelo vice-campeonato do Mundial de Pilotos, em terceiro lugar, com os mesmos 290 pontos do segundo colocado Charles Leclerc, da Ferrari.

“Como equipe, jamais ocupamos o primeiro e o segundo lugar. Assim, caso a gente consiga, seria maravilhoso. E, desde agora, se tivermos a oportunidade de ajudá-lo como equipe, vamos fazer isso”, disse Verstappen, que se negou a dar mais detalhes sobre o motivo de não ter aceitado deixar Pérez ultrapassá-lo no Brasil.

“Foi algo que aconteceu no começo da temporada e eu expliquei à equipe no GP do México, e eles entenderam e concordaram”, afirmou. “Não me foi dito nada sobre uma potencial troca de posições. Penso que eles já deviam imaginar minha resposta, levando em conta o que havia sido conversado uma semana antes”, completou.

Verstappen foi campeão no dia 9 de outubro, no GP do Japão, duas semanas antes de a Red Bull tornar-se campeã do Mundial de Construtores, no GP dos Estados Unidos. Por isso, o objetivo passou a ser dar a Checo Pérez a segunda colocação do Mundial de Pilotos. Caso tivesse terminado a corrida de Interlagos em sexto lugar, posição de Max, e não em sétimo, o mexicano seria o vice-líder no lugar de Leclerc.

Apesar da frustração com o holandês, deixada bem clara durante a corrida, quando disse que o companheiro “mostrou quem realmente é” ao não ceder a posição, Pérez garante que deixou o ressentimento de lado. “Me sinto muito bem. Tudo o que aconteceu no Brasil ficou para trás, seguimos adiante”, disse ele nesta quinta. “Tudo o que conversamos ficará dentro dos limites da equipe. Tudo ficou claro e agora é o momento de mirar o futuro”, concluiu

Já a Red Bull se responsabilizou por ter cometido um erro de planejamento, uma vez que deixou para avisar Verstappen sobre o plano apenas no final da corrida. “Como equipe, cometemos alguns erros no Brasil. Não vislumbramos a situação que se desencadeou na última volta e não combinamos uma estratégia. Lamentavelmente, Max só foi informado na última curva sobre a decisão de ceder seu posto sem que recebesse toda a informação necessária”, afirmou a equipe, que também condenou “ameaças de mortes, mensagens de ódio e ameaças a familiares” de Verstappen.

O GP de Abu Dabi, no qual o vice-campeão será definido, está marcado para as 10 horas de domingo (horário de Brasília), no Circuito de Yas Marina. Na sexta-feira, a partir das 7 horas, será realizado o primeiro treino livre.