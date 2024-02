Verstappen deseja ‘sucesso’ a Hamilton na Ferrari e prevê sequência da rivalidade

Dono dos três últimos títulos da Fórmula 1 com a Red Bull, o holandês Max Verstappen mostrou-se entusiasmado com a ida do rival Lewis Hamilton para a Ferrari em 2025 e não descartou a possibilidade de tomar a mesma atitude após o fim de seu contrato com a equipe austríaca em 2028.

“Não posso dar uma avaliação honesta sobre por que ele tomou esta decisão. Se ele estiver feliz com essa mudança, acho que vai parecer legal e é claro que espero que seja um sucesso para eles”, disse Verstappen, quinta-feira, durante lançamento do RB20, o carro a ser usado na temporada.

Questionado se poderia no futuro ir para a tradicional equipe italiana, o piloto deixou a decisão em aberto. “Não quero parecer desrespeitoso ou algo assim, porque tenho muito respeito pela marca Ferrari, mas estou feliz onde estou”, disse. “Estou confortável no ambiente em que estou, então não é algo que procuro mudar ou algo assim, mas na vida você sempre quer experimentar, então nunca diga nunca, mas, para mim agora, nem está em minha cabeça.”

Verstappen, por várias vezes na temporada passada, afirmou que poderia largar a Fórmula 1 por não concordar com o calendário repleto de provas. Outro motivo para deixar a principal categoria do automobilismo mundial seria o interessa do piloto pelas competições de endurance.

A temporada 2024, com 24 provas no calendário oficial, começará em 29 de fevereiro, com os primeiros treinos livres do GP do Bahrein. A etapa de São Paulo, em Interlagos, acontece entre 1 e 3 de novembro.