Verstappen dá o troco na Mercedes e lidera segundo treino livre do GP da França

O grid da Fórmula 1 voltou à pista do circuito de Paul Ricard nesta sexta-feira para o segundo treino livre do GP da França, a sétima etapa da temporada 2021. E em uma sessão com menos incidentes que a realizada mais cedo, a liderança ficou com o holandês Max Verstappen, da Red Bull, que deu o troco na Mercedes, que havia feito a dobradinha pela manhã com o finlandês Valtteri Bottas e o britânico Lewis Hamilton.

A primeira impressão é que Verstappen conseguiu a melhor performance do segundo treino livre. Mas isso parece equivocado quando se leva em conta a diferença dos pneus utilizados na volta mais rápida. O holandês registrou 1min32s872 com pneus macios, os mais rápidos. Bottas, o segundo colocado, virou um tempo somente 0s008 mais lento (1min32s880) com compostos médios.

A Mercedes ainda não conseguiu encontrar a melhor performance com os pneus macios. Hamilton, em terceiro lugar, até registrou seu melhor tempo com esses compostos, mas a marca estabelecida pelo heptacampeão mundial foi 0s245 mais lenta (1min33s) na comparação com Bottas. O britânico se queixou muito de que “algo não estava certo no carro”.

Vencedor do GP do Azerbaijão, em Baku, desta vez o mexicano Sergio Pérez não conseguiu acompanhar o ritmo de Verstappen, seu companheiro de equipe. O piloto da Red Bull foi apenas o 12.º colocado. Quem merece destaque é a Alpine. O espanhol Fernando Alonso conseguiu o quarto lugar, enquanto que o francês Esteban Ocon foi o sexto. Entre os dois, a Ferrari do monegasco Charles Leclerc.

A relação dos 10 primeiros colocados da segunda sessão de treinos livres foi completada pelo francês Pierre Gasly, com a AlphaTauri, pelo espanhol Carlos Sainz Jr., da Ferrari, pelo finlandês Kimi Räikkönen, da Alfa Romeo, e pelo britânico Lando Norris, da McLaren.

Os pilotos voltam a acelerar neste sábado em Paul Ricard. O terceiro treino livre está marcado para 7 horas (de Brasília), enquanto que o treino oficial de classificação, que vai definir o grid de largada, acontece às 10 horas, mesmo horário da corrida no domingo.