Esporte Verstappen crava melhor tempo no 3° treino livre do GP do Japão, batendo Ferraris

Max Verstappen mostrou o poder do carro da Rede Bull para o Grande Prêmio de Suzuka, no qual pode ser bicampeão do mundo, no terceiro treino livre, ao cravar o melhor tempo mesmo utilizando o pneu médio, superando as Ferraris que apostaram em monopostos macio.

Verstappen fez o melhor tempo do fim de semana com 1min30s671, superando o espanhol Carlos Sainz em 0s294. Charles Leclerc ficou em terceiro. A dobradinha da Red Bull não foi possível porque o mexicano Sérgio Perez acabou atrapalhado em sua última volta rápida. Ele acabou em quinto, atrás de Fernando Alonso, da Alpine.

Depois de uma sexta-feira com treinos sob chuva e com pista escorregadia, a última atividade antes da definição do grid no Grande Prêmio do Japão de Fórmula 1 finalmente foi com solo seco e sem chances para a zebra. Alpine e Mercedes, que lideraram as duas sessões da véspera, desta vez ficaram “fora do pódio” em Suzuka.

Para aproveitar que a chuva deu uma trégua no treino – a previsão é de corrida debaixo d’água – os carros foram logo à pista. Em sua primeira volta, a Red Bull já foi mostrando que chega forte em Suzuka, com Verstappen e Perez fazendo dobradinha na frente, mesmo com pneus macios. O líder da temporada cravou 1min32s050, mais de dois segundos dos pilotos da McLaren, Lando Norris e Daniel Ricciardo, terceiro e quarto, respectivamente.

Líderes da segunda sessão, os pilotos da Mercedes figuravam bem para trás e com Lewis Hamilton reclamando do carro e do vento. O inglês aparecia em 14°, na frente do companheiro Russell após 11 voltas de cada. Principal perseguidor de Verstappen, o monegasco Charles Leclerc também aparecia distante. Optou por pneu médio e vinha com o 11° tempo. O parceiro Carlos Sainz cometeu erro com pneu macio e foi obrigado a troca, também apostando no monoposto médio.

Após os ajustes nos boxes, na metade do terceiro treino livre, a Mercedes melhorou. Russel subiu para segundo lugar (0s948 de Verstappen) e Hamilton marcou o quarto tempo, “fazendo sombra” nos carros da Red Bull.

Com o passar do tempo, contudo, os tempos começaram a melhorar ainda mais e a Alpine também chegou no topo, com Fernando Alonso e Sebastian Ocon. A Ferrari resolveu “entrar na brincadeira” com Sainz fazendo 1min30s965, quatro décimos acima do companheiro Leclerc. Verstappen se surpreendeu com a evolução da rival e foi aos boxes para novos ajustes.

Hamilton passou do ponto e quase deixou a pista, enquanto Ricciardo perdeu o traçado após perder a freada e deu um passeio na área de escape de Suzuka. Leclerc e Nicolas Lattifi foram outros a errar o percurso. Nada, porém, que prejudicasse o trabalho.

Restando 13 minutos, pela primeira vez no fim de semana os quatro primeiros lugares eram de Ferrari e Red Bull, com Sainz, Verstappen, Leclerc e Perez intercalados. O aumento do vento era um desafio a mais para a redução dos tempos nas voltas decisivas.

Mas Verstappen resolveu mostrar, mesmo com pneus médios, que pode erguer o bicampeonato no Japão ao retomar o primeiro lugar com 1min30s671. Perez vinha bem para fazer a dobradinha e sofreu com o tráfego, perdendo tempo precioso e fechando em quinto. Russell foi outro prejudicado, quase batendo na traseira de Gasly, e fechando em sexto, seguido por Hamilton, Norris, Ocon e Lance Stroll fechando o Top 10.