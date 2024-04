Esporte Verstappen celebra vitória tranquila no GP do Japão: ‘Não poderia ter sido melhor’

Vencedor do GP do Japão de maneira dominante neste domingo, Max Verstappen demonstrou grande satisfação pela recuperação após o abandono na Austrália. “Foi muito bom. Tudo correu muito bem, os pit stops correram bem, a estratégia funcionou bem. Não poderia ter sido melhor.”

Verstappen e seu companheiro de Red Bull, Sergio Pérez, largaram na primeira fila no Circuito de Suzuka, na terceira dobradinha da equipe em quatro corridas em 2024. Verstappen completou a prova cerca de 12 segundos à frente de Perez, que estava com mais oito segundos de vantagem para Carlos Sainz, da Ferrari.

O piloto classificou o mau resultado na Austrália como um pequeno contratempo. “Estou muito feliz por estarmos de volta ao topo”, afirmou ele, lembrando que a recuperação aconteceu no Japão, país da fornecedora de motores da equipe que vem dominando a Fórmula 1 nas últimas temporadas. “Uma grande torcida, diante da Honda. É fantástico vencer aqui.”

Max Verstappen é o líder do Mundial com 77 pontos, seguido por Pérez com 64 e por Charles Leclerc, da Ferrari, com 59. A próxima etapa da Fórmula 1 acontece na China, cujo GP será disputado pela primeira vez desde 2019. O final de semana contará com a corrida Sprint. “Vai ser bastante agitado”, disse o holandês. “Não vamos lá há algum tempo. Será bastante interessante.”

Além de Verstappen ampliar sua vantagem no campeonato, a Red Bull está agora com 21 pontos de vantagem sobre a Ferrari na disputa entre Construtores. Max Verstappen e Red Bull buscam conquistar essa dobradinha pela terceira temporada consecutiva.

ENTEADA VIBRA COM VITÓRIA

Durante a cerimônia de premiação, na execução do hino nacional da Holanda, a enteada de Verstappen, Penelope, foi flagrada em euforia: “Max, yeah!”, gritou repetidas vezes. Ao lado da mãe, Kelly Piquet, a menina passou a acompanhar as aventuras do padrasto nas pistas.

Ela esteve presente no GP da Austrália, onde conheceu a garagem da Red Bull, mas não pôde presenciar Verstappen completar a prova por causa de um incêndio no carro. “Ela me perguntou por que eu havia abandonado (a corrida na Austrália). E eu disse: O carro estava pegando fogo!”, lembrou o holandês. “No final, acho que Kelly ficou feliz por nada ter acontecido hoje. Porque caso contrário, é claro, ela pode sentir que traz azar.”

Penelope é filha do piloto russo Daniil Kvyat, com quem Kelly se relacionou antes de conhecer Verstappen. Aos 4 anos de idade, ela já viralizou várias vezes em momentos descontraídos ao lado do padrasto. E, neste domingo, recebeu um carinhoso abraço dele após a prova.