Verstappen admite que precisa de ‘final de semana perfeito’ por título no Japão

Max Verstappen depende apenas de seu rendimento no GP de Suzuka, no Japão, para conquistar o bicampeonato de Fórmula 1 neste fim de semana. O holandês garante o título sem depender do resultado dos concorrentes com vitória na prova e a volta mais rápida, algo já realizado algumas vezes na temporada. Mas o resultado ruim em Cingapura o deixa apreensivo. “Precisamos de um final de semana perfeito.”

Depois de largar apenas na oitava posição do grid na corrida passada, terminando na sétima posição, Verstappen admite que precisa melhorar bastante seu rendimento para igualar as conquistas de Sebastian Vettel e Alain Prost.

Na casa da Honda, que voltará a estampar seu nome no carro da Red Bull, e diante de um público fanático, comemorar o título em Suzuka seria a consagração perfeita na visão de Verstappen. Ele, porém, garante não estar se colocando uma pressão desnecessária para garantir o título por antecedência.

“Seria um pouco mais especial por causa de nosso relacionamento com a Honda. Foi uma pena não estarmos aqui no ano passado em uma luta pelo título”, afirmou o holandês. “É por isso que estamos realmente ansiosos por voltar aqui e veremos o que acontece. Mas precisamos de um fim de semana perfeito, isso é certo.”

Verstappen ainda vê suas chances de título na Japão complicadas e vê reais possibilidades de conquista nos Estados Unidos, dia 23 de outubro, no Circuito das Américas.

“Seria muito bom se acontecesse aqui, mas se não acontecer aqui, estarei ainda mais favorável na próxima corrida. Isso realmente não muda nada, você quer ter um bom fim de semana e tentar maximizar tudo o que puder para conquistar o título aqui, mas, para ser honesto, não estou pensando muito nisso”, garantiu.

Não escondeu, contudo, sua admiração pelo fanatismo dos japoneses pelas corridas. O holandês ficou impressionado como o automobilismo mexe com os asiáticos. “São muito apaixonados, loucos, de um jeito bom. Eles realmente se vestem para as corridas. Você vê algumas pessoas andando até com asa traseira DRS na cabeça, por exemplo”, disse. “Isso mostra como o automobilismo é popular, em geral, no Japão. Cheguei em Tóquio, liguei a TV e a primeira coisa que apareceu foi uma corrida,”