Venda de Murillo a grandes da Europa pode render repasse milionário ao Corinthians

O zagueiro Murillo pode representar mais um ativo para as receitas do Corinthians ao final desta temporada europeia. Detentor de 10% dos direitos do brasileiro, o clube tem ainda outros 5% do valor de uma eventual venda do brasileiro, já que é o clube formador do zagueiro do Nottingham Forest. Segundo o jornal britânico Daily Mail, quatro clubes da Campeonato Inglês monitoram, além de Barcelona, Real Madrid e Paris Saint-Germain.

A imprensa britânica atribui ao zagueiro de 21 anos o valor de mercado de 50 milhões de libras (R$ 322,44 milhões). Caso, seja vendido por essa quantia, o Corinthians tem direito a R$ 32,24 milhões pela porcentagem que manteve do atleta ao vendê-lo na metade do ano passado. Somados os 5% do chamado mecanismo de solidariedade, por o zagueiro ter feito a base e se profissionalizado no clube, o repasse total à equipe paulista chegaria a R$ 48,36 milhões.

A venda de Murillo rendeu aos cofres corintianos R$ 64,4 milhões e mais R$ 10,7 milhões acionados por metas do brasileiro pelo clube inglês. Na época, ele já era visado por outros clubes da Europa, como Napoli, Fiorentina e Torino. Agora, o interesse está em outro patamar. O zagueiro é monitorado por Arsenal, Chelsea, Liverpool e Newcastle na Inglaterra, além dos dois maiores da Espanha e do PSG.

A entrada de receita no Corinthians seria mais uma força que a gestão de Augusto Melo teria para combater a dívida do clube. Desde que assumiu a presidência, em janeiro deste ano, Melo discute os valores devidos pelo Corinthians, por vezes para atacar a gestão anterior, de Duílio Monteiro Alves.

ZAGA ‘BRASILEIRA’ E EXPECTATIVA NA SELEÇÃO

Em pelo menos dois dos possíveis destinos noticiados pelo Daily Mail, Murillo poderia formar dupla de zaga com compatriotas. No PSG, os zagueiros são Maquinhos e Beraldo. O primeiro, contudo, já se encaminha para a fase final da carreira. No Arsenal, outro defensor brasileiro é Gabriel Magalhães. Os três foram convocados por Dorival Júnior junto de Murilo, do Palmeiras, na última Data Fifa. Havia expectativa pelo chamado do ex-corintiano também, que ficou de fora.

O curioso é que, mesmo com o bom desempenho individual de Murillo e com o interesse de grandes clubes, o Nottingham Forest vive um péssimo momento. A equipe é a 17ª no Campeonato Inglês com apenas um ponto a mais que o Luton Town, primeiro na zona de rebaixamento.

Faltando cinco rodadas para o final do campeonato, Sheffield United, Burnley, Everton, Brentford e até o Crystal Palace, clube de John Textor, que venceu o Liverpool neste final de semana, brigam para não cair. No topo, o Manchester City é o líder, com dois pontos a mais que Arsenal e Liverpool, que ainda sonham com o título.