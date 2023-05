Velocista de 19 anos bate recorde de Paulo André e faz 2º melhor tempo sul-americano dos 100m

O velocista Renan Gallina, de 19 anos, conquistou a medalha de ouro dos 100 metros no Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-20, em Bogotá, nesta sexta-feira, e quebrou o recorde brasileiro e sul-americano da categoria. Com o tempo de 10s01, ele superou a marca de 10s18 do até então recordista sub-20 Paulo André Camilo, que voltou a competir em abril deste ano após um longo hiato iniciado por sua participação no programa Big Brother Brasil em 2022.

Gallina é uma das principais promessas do atletismo brasileiro. O tempo desta sexta, além de estabelecer as marcas no sub-20, igualou o recorde sul-americano sub-23 de Erik Cardoso, estabelecido em 2021. Em um panorama mais amplo, os 10s01 anotados tanto por Gallina quanto por Cardoso representam o segundo melhor tempo do Brasil e da América do Sul na história dos 100 metros, atrás apenas dos 10 segundos cravados por Robson Caetano em 1988, na Cidade do México.

O objetivo do velocista de 19 anos é ser o primeiro brasileiro a fazer um tempo abaixo de 10. “Estou muito feliz com esse resultado. Estamos focados no sub-10 segundos, tanto eu quanto ele… quase foi. Mas estamos quase lá. Muito obrigada pela torcida de todos”, comentou Sandra Regina, treinadora do jovem atleta.

A marca, também a quinta melhor do mundo em disputas sub-20, deixou Renan a um centésimo de segundo de alcançar o índice exigido pela World Athletics para participação no Campeonato Mundial de Atletismo deste ano, que será disputado em Budapeste, na Hungria, entre 19 e 27 de agosto. Ele já está qualificado para a prova dos 200 metros do Mundial, com o tempo 20s12 obtido em Cuiabá no ano passado.