Vettel reconhece domínio de Ricciardo em Montecarlo e valoriza segunda posição

Sebastian Vettel reconheceu a superioridade do australiano Daniel Ricciardo, da Red Bull, no treino de classificação para o GP de Mônaco, realizado neste sábado. De acordo com o piloto alemão da Ferrari, a segunda colocação no grid, uma posição à frente do inglês Lewis Hamilton, o líder do campeonato, deve ser valorizada.

“Eu estou bastante feliz, acho. Sempre há a sensação de que poderia ter feito mais, mas acho que eu não fui uma ameaça ao tempo de Daniel (Ricciardo) em nenhum momento. Acho que podemos olhar aqui e ali, mas parabéns a ele, bom trabalho”, disse Sebastian Vettel na entrevista coletiva realizada após o treino.

O alemão espera que a Ferrari e ele apresentem evolução nas próximas etapas do campeonato. Sebastian Vettel ocupa a segunda posição no Mundial de Pilotos com 78 pontos, 17 a menos que Lewis Hamilton.

“Nessa corrida nós sabíamos que a vantagem seria da Red Bull. Em outros circuitos nós temos de olhar para nós mesmos. Acho que na corrida anterior, em Barcelona, não estávamos onde queríamos, já no Canadá tudo será diferente de novo. Vamos ver o que acontece, mas temos o potencial no nosso carro e precisamos garantir que isso apareça. Temos de melhorar”, pregou o tetracampeão mundial.