Vettel diz que perdeu confiança no carro da Ferrari

O primeiro dia de treinos livres da Fórmula 1 foi frustrante para Sebastian Vettel. Após a Ferrari dominar os testes da pré-temporada, o alemão fechou as atividades de sexta-feira para o GP da Austrália na quinta colocação e a 0s873 do britânico Lewis Hamilton, da Mercedes, líder das duas sessões realizadas no circuito de Melbourne. E Vettel admitiu que o desempenho o fez perder a confiança no SF90.

“Eu posso sentir que tenho o carro que tinha nos testes, mas ele não faz as mesmas coisas, não está fazendo exatamente o que eu gosto aqui e ali e é por isso que estou sem confiança. Mas neste momento eu acho que estamos todos tentando entender o que aconteceu na sessão, as coisas que tentamos e como elas mudaram e assim por diante”, afirmou.

Apesar da diferença de desempenho entre os testes e as atividades nesta sexta-feira, Vettel tentou adotar um discurso contemporizador, apontando que o dia também teve aspectos positivos para a Ferrari, que teve o seu outro piloto, o monegasco Charles Leclerc, na nona colocação.

“Eu não acho que foi uma sessão horrível. Eu acho que aqui e ali havia pontos muito, muito bons, a partir dos quais nós podemos construir, então agora temos de juntar tudo e ter um dia melhor amanhã (sábado)”, afirmou Vettel, que havia sido o segundo colocado no primeiro treino livre, mas foi apenas o quinto no segundo.

Indicando que a Ferrari ainda está em busca de respostas para o fraco de desempenho, Vettel avaliou que faltou ritmo para o seu carro. “Nós realmente não entramos no ritmo, e isso é muito importante por aqui”, comentou.

Vettel venceu as duas últimas edições do GP da Austrália, que terá a sessão de classificação realizada a partir das 3 horas (horário de Brasília) deste sábado. A largada para a prova se dará às 2h10 de domingo.